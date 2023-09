Ciclismo: in Regione presentazione del Trittico lombardo

La manifestazione attira migliaia di appassionati e semplici spettatori che possono ammirare anche le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio.

"Un importantissimo appuntamento che garantisce una visibilità incredibile ai nostri territori. Un evento che rappresenta la storia del ciclismo e della nostra regione, una delle numerose manifestazioni sportive che continuiamo a sostenere con convinzione ed entusiasmo". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 'Trittico Lombardo' di ciclismo (Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine) oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia alla quale erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni; quello alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo; l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso; e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani.

"Questo evento - ha sottolineato Lara Magoni - è per Regione Lombardia un vero fiore all'occhiello che promuove lo sport non solo professionistico, ma a tutti i livelli. Momenti che vanno oltre l'appuntamento agonistico da condividere all'aria aperta anche con la famiglia". Il sottosegretario Magoni ha poi evidenziato come si tratti di un momento eccezionale per lo sport: "Il Governo, infatti, ha riconosciuto all'interno della Costituzione lo sport come mezzo etico, sociale ed educativo. Una notizia che ci rende ancor più orgogliosi e responsabilizzati".

Soddisfazione anche da parte dell'assessore Francesca Caruso: "Il Trittico, di cui fa parte la Tre Valli Varesine, ogni anno accende i riflettori mondiali sulla provincia di Varese di cui sono orgogliosamente rappresentante. La manifestazione attira migliaia di appassionati e semplici spettatori che possono ammirare anche le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio. Ringrazio per questo l'amico Renzo Oldani, presidente della Società ciclistica 'Alfredo Binda' e tutti gli altri organizzatori dell'evento".

E sempre in chiave varesina va letta la partecipazione del sottosegretario Cattaneo che ha sottolineato "il valore che il 'Trittico' assume fuori dai nostri confini, diventando sempre più una competizione di caratura internazionale dall'altissimo valore tecnico. Gare che richiamano certamente l'attenzione del pubblico del territorio, ma seguite anche dagli appassionati di ogni parte del mondo".

Il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, conclude così: "Da brianzolo mi piace evidenziare, in particolare, il significato che assume per noi la 'Coppa Agostoni', un momento che dà valore e lustro alle nostre strade e alle nostre eccellenze. Regione Lombardia conferma, anche in questo caso, la grande attenzione verso lo sport e sue grandi associazioni sportive davvero sempre molto attive".