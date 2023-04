Sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile su cui si segnala la presenza di fango.

In Lombardia, è provvisoriamente chiusa la strada statale 36 Rac “Raccordo Lecco-Valsassina” tra i km 0 e 9, in entrambe le direzioni, a causa di una frana. Sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile su cui si segnala la presenza di fango.

Il personale Anas è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.