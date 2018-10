Cgil Lecco: Diego Riva è il nuovo segretario generale

Lo ha deciso l’assemblea generale al termine del diciottesimo congresso della Camera del lavoro provinciale.

Diego Riva è il nuovo segretario generale della Cgil Lecco. Lo ha deciso l’assemblea generale al termine del diciottesimo congresso della Camera del lavoro provinciale.

“Sono molto emozionato – afferma Riva appena eletto –. In questo periodo ho pensato molto alle responsabilità che derivavano dall’assunzione di questa carica, mi sono domandato se sarò in grado di reggere questa organizzazione, fare le giuste analisi e le necessarie mediazioni. In questo anno, da quando sono diventato segretario organizzativo della Cgil lecchese, ho conosciuto molte cose nuove, cercando di capire il mondo confederale”.

Il nuovo leader del sindacato ringrazia anche Wolfango Pirelli, che gli lascia il posto dopo otto anni. “A questo congresso si è giunti con una proposta programmatica unitaria di tutto il gruppo dirigente – aveva spiegato Pirelli nella sua relazione di fine mandato –, frutto di una discussione interna tesa a valorizzare la ricerca di punti condivisi e non le differenze e le diverse sensibilità presenti in una grande organizzazione di massa”. A candidarlo, come centro regolatore, è arrivata direttamente Elena Lattuada, segretario generale della Cgil Lombardia.

Nato a Merate, 55 anni appena compiuti, Riva ha iniziato la sua esperienza sindacale mentre lavorava nell’azienda Bessel, del gruppo Candy, a Santa Maria Hoè.