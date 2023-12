Cernusco Lombardone valorizzazione alternativa del patrimonio abitativo pubblico

Zamperini (FdI): regione attenta verso le persone fragili. Ora serve investire in housing sociale anche per fascia grigia

È stata approvata oggi, lunedì 19 Dicembre, dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, la delibera di approvazione del programma per la valorizzazione alternativa all’alienazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Cernusco Lombardone.

Il Comune ha identificato, in applicazione della l.r. 16/2016, art. 31 “Modalità di valorizzazione alternative all’alienazione”, un intero immobile destinato a SAP sito nel Comune di Cernusco Lombardone (LC) che, attraverso l’utilizzo di fondi stanziati nel quadro del PNRR, sarà destinato per 20 anni alla locazione agevolata a soggetti intermedi per la realizzazione di progetti di autonomia per anziani non autosufficienti e per persone con disabilità.

Il suddetto immobile è costituito da n. 8 alloggi, di cui n. 5 liberi e sfitti e n. 3 attualmente occupati da nuclei assegnatari, a cui il Comune garantisce e assicura la mobilità in altri alloggi SAP messi a disposizione dall’ente, a parità di condizioni contrattuali, tenuto conto della disponibilità già accordata dagli stessi assegnatari (come da deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 4 dicembre 2023).

I proventi derivanti dalla valorizzazione alternativa alla vendita, per 20 anni, sono stimati in

€ 379.906,00, corrispondenti all’aumento di valore dell’immobile, derivante dalla manutenzione degli alloggi e dalla dotazione di strumentazione tecnologica innovativa.

La durata di 20 anni di uso alternativo delle unità immobiliari è giustificata - ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31, comma 4, ultimo periodo della lr 16/2016 - dalla necessità di fruire di un finanziamento pubblico, trattandosi di intervento finanziato nel quadro del PNRR.

Sull’argomento è intervenuto il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini, membro della IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia.

«Regione Lombardia si dimostra ancora una volta attenta ai soggetti anziani non autosufficienti ed a persone con disabilità, e questa volta lo fa attraverso una misura che va a recuperare e riqualificare il patrimonio abitativo pubblico. Tengo molto a ringraziare per l’attenzione riservata alla Provincia di Lecco, l’Assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, con il quale ho da tempo impostato un lavoro condiviso sulle questioni prioritarie per il nostro territorio.

È fondamentale investire su nuove soluzioni abitative come quella dell’housing sociale al fine di favorire l’accessibilità, la sostenibilità dei costi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente anche alla così detta “fascia grigia”, ovvero coloro che hanno un ISEE compreso tra i 16.000 € ed i 40.000 €, tra i quali rientrano ad esempio le giovani coppie, il personale sanitario e scolastico, famiglie numerose, con particolare attenzione ai territori, penso ad esempio alla valorizzazione dei territori montani per scongiurarne lo spopolamento.» Ha concluso il Consigliere Regionale.