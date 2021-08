Centro-sud devastato dagli incendi da Coldiretti Lecco campagna di aiuto

Lanciata una sottoscrizione per sostenere le imprese messe in ginocchio dai roghi, con alberi carbonizzati, oliveti, pascoli distrutti ed una vera strage di animali

Parte la gara di solidarietà lanciata da Coldiretti Como Lecco per aiutare le imprese agricole colpite dagli incendi che hanno devastato, decine di migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea nelle regioni del centro-sud con alberi carbonizzati, oliveti, pascoli distrutti ed una vera strage di animali.

Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco – sottolinea la Coldiretti – ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. Nelle aree bruciate saranno impedite anche tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di decine di migliaia di appassionati.

Per far fronte a questa tragedia, la Coldiretti interprovinciale si è mobilitata, insieme agli imprenditori lombardi, per far arrivare alle aziende colpite un aiuto immediato: in particolare, sono necessarie grosse quantità di fieno per alimentare gli animali sopravvissuti, ma anche paletti e reti per le recinzioni, orzo e avena per gli allevamenti ovicaprini, oltre a sostegni economici utili a far ripartire le aziende messe in ginocchio dai roghi.

“A fronte della situazione drammatica che stanno vivendo i nostri colleghi agricoltori in Sicilia, Sardegna e nelle altre regioni devastate dagli incendi, la nostra Federazione Coldiretti vuol essere loro vicino e far sentire una forte voce di solidarietà da parte di tutti noi” dicono da Coldiretti Como Lecco.

“La situazione è drammatica: sono incalcolabili i danni provocati dai roghi che hanno distrutto decine di migliaia di ettari di boschi e campagne coltivate nelle regioni strette dalla morsa della siccità. Il clima estremamente secco, oltre ad aver decimato i raccolti, ha purtroppo favorito anche l’espandersi degli incendi innescati dall’azione criminale dei piromani, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all’Abruzzo, dalle Marche alla Toscana, dalla Calabria alla Campania fino alla Basilicata”.

Per questo è importante, “anzi fondamentale far sentire la voce dei nostri territori con un concreto gesto di aiuto. Abbiamo pertanto attivato un conto corrente dove già le imprese agricole hanno iniziato a donare: ovviamente la raccolta è estesa a tutti i cittadini e consumatori che vorranno dare il proprio contributo”.

Le somme verranno raccolte, per tutte le province del Nord Lombardia, attraverso il conto corrente con Iban:

IT52N0623051272000047023652

Intestato a Coldiretti Como Lecco

Causale versamento: Emergenza incendi Sicilia

Coldiretti Como Lecco invita cittadini e imprese a “dare un contributo, anche piccolo, secondo le proprie possibilità: anche una donazione di minima entità è importante: un mare è fatto di tante gocce… non fate mancare la vostra”.