Cei un pensiero alle zone colpite dalle calamità

Se siano capricci infiammati della natura o opera di dolo umano lo stabiliranno le indagini. E' comunque un fatto che gli incendi stiano continuando a mettere a dura prova diverse zone della penisola.

Ai territori che ne sono stati colpiti, ma non dimenticando al contempo anche le zone del Comasco colpite nei giorni scorsi dalle alluvioni e quindi nella morsa dell'acqua, la Conferenza Episcopale Italiana ha voluto esprimere la sua vicinanza con le parole del suo presidente, cardinal Gualtiero Bassetti: "esprimo - scrive- vicinanza e solidarietà alle popolazioni della Sardegna messe a dura prova dagli incendi che stanno provocando danni incalcolabili e a quelle del Nord Italia colpite dalla furia del maltempo". Bassetti ricorda come la Sardegna stia pagando un prezzo salatissimo con "oltre ventimila ettari di boschi e terreni agricoli andati in fumo, numerose aziende e abitazioni bruciate".

Nel conto entrano anche la strage di animali, "fonte di sostentamento e risorsa fondamentale per l'economia dell'intera regione". Bassetti rivolge poi un pensiero di particolare sostegno alla diocesi di Alghero- Bosa "duramente colpita insieme ad alcune zone dell'Oristanese, dell'Ogliastra e del Sassarese".

La sua attenzione si sposta poi ai danni causati da Giove Pluvio e segnatamente nel territorio del Comasco. "Nell’esprimere gratitudine a quanti, Forze dell’ordine, Protezione Civile e volontari, si stanno adoperando per bonificare le aree colpite e portare soccorso e solidarietà concreta - prosegue - assicuro la mia preghiera e quella di tutta la Chiesa che è in Italia, stringendoci attorno a quanti hanno perso casa e lavoro. Rivolgo infine un appello affinché, come chiede Papa Francesco, tutti si prendano cura della madre Terra, vincendo la tentazione dell’egoismo che ci rende predatori, coltivando il rispetto per i doni della creazione, adottando un nuovo stile di vita e promuovendo una società attenta al Creato". (Cri.Com.)