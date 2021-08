Cassago chiama Chernobyl” insignita del premio San Panteleimon

L’Associazione “Cassago chiama Chernobyl” ha partecipato il 6 agosto alla cerimonia per il 70° anniversario di fondazione dell’ospedale di Chernihiv in Ucraina. Il successive 9 agosto è stata insignita del premio San Panteleimon per meriti sanitari in Kiev.

Il contenimento pandemido degli ultimi mesi ha consentito la ripresa delle attività in ogni settore, nel rispetto della vigente normativa anticovid, non solo in Italia ma anche in buona parte dei paesi europei. Così l’Associazione “Cassago chiama Chernobyl” ha potuto riallacciare il filo diretto con l’Ucraina, nazione con la quale ha inziato una proficua collaborazione di solidarietà umanitaria da decenni ormai, prima con i soggiorni terapeutici per l’accoglienza di ragazzi di quel paese, poi fornendo un considerevole numero di ambulaze e apparecchiature sanitarie per rinnovare soprattutto il settore della diagnostica.

“La nostra attività di aiuto e di solidarietà – spiega il presidente Armando Crippa - seppur in forma ridotta, causa la pandemia dovuto al Covid 19 non si è fermata, l’aiuto ai minori Ucraini con le adozioni a distanza sono proseguite normalmente. È rimasto sospeso il progetto di accoglienza temporanea dei bambini, speriamo per il prossimo Natale”.

Comunque, grazie agli attuali mezzi di comunicazione, i contatti via social hanno consentito di continuare a tessere la trama umanitaria sia in Italia che in Ucraina. Quali sono le ultime novità?

“Nello scorso mese di giugno, il Dr. Giacomo Molteni ci ha informato che Regione Lombardia ha dismesso una TAC a 16 strati in buonissime condizioni da destinare al riuso per fini umanitari proveniente da A.S.S.T. Valcamonica. Fatta prontamente richiesta, come prevede la normativa regionale, ci è stata assegnata. Per lo smontaggio conservativo della TAC abbiamo incaricato i tecnici specializzati e invitato il primario dell’Ospedale Regionale di Chernihiv Dr. Andrey Zhydenko e del suo ingegnere sanitario, per assistere ai lavori di smontaggio, così da facilitare poi il montaggio in Ucraina. Il materiale è stato staccato presso il magazzino di Aleandro Bonanomi in condizioni di sicurezza a Olgiate Molgoro, dove è poi avvenuto l’imballaggio delle parti a regola d’arte, quindi seguirà il trasferimento effettuato dallo stesso imprenditore titolare della ditta “Il Trasporto””, prosegue Crippa.

È stata anche la circostanza per rinsaldare la collaborazone con la ripresa degli incontri in presenza.

“In questa occasione il Dr. Zhydenko ci ha invitato per la ricorrenza del 70° anniversario dell’ospedale che si è svolta a Chernihiv il 6 agosto 2021. Malgrado le difficoltà per il viaggio insieme ad Aleandro Bonanomi con le rispettive mogli siamo partiti. Il Dr. Giacomo Molteni per impegni non ha potuto essere presente. È stato un viaggio intenso ed emozionante. Alla cerimonia erano presenti le autorità della Regione, dal Presidente al Sindaco, ci hanno pubblicamente ringraziato con la consegna di una targa per il contributo che abbiamo dato per migliorare la sanità della città”, spiega onorato Armando a nome suo e dei componenti l’associazione.

Poi un ulteriore riconoscimento nei giorni successivi.

“Il 9 agosto invece a Kiev ha avuto luogo la cerimonia per il premio di San Panteleimon che viene conferito a chi si è maggiormente distinto per meriti sanitari in Ucraina. La cerimonia si è svolta presso un teatro alla presenza di autorità civili e religiose accompagnata da coro e orchestra. Dopo aver premiato i vari settori della sanità, dal miglior ospedale ai migliori medici, al miglior reparto, è arrivato il turno della categoria dedicata alle associazioni straniere, che hanno contribuito con la loro attività a migliorare la sanità Ucraina.

Insieme a noi come Associazione Cassago chiama Chernobyl, sono state scelte per i premi maggiori altri due sodalizi provenienti dalla Danimarca e dalla Germania. La nostra candidatura è stata presentata dalla nostra Partner La Fondazione Pro Infanzia di Chernihiv, insieme all’assessorato alla sanità della Regione di Chernihiv. A metà luglio sono stato contattato via Skype per un colloquio che si è concluso con l’invito a essere presente per la premiazione il 9 agosto. L’onorificenza ci è stata conferita dall’ex ministro degli esteri Grisenko e dalla moglie dell’ex presidente dell’Ucraina Yushenko signora Kateryna”, racconta Armando. Giorni intensi e proficui per riavviare l’azione di solidarietà come prima della pandemia annotate nel diario di Crippa.

“A Kiev abbiamo avuto la possibilità di riallacciare i contatti con la nostra Ambasciata Italiana, dopo che l’Ambasciatore Davide La Cecilia, con il quale abbiamo avuto rapporti amichevoli, ha concluso a gennaio il suo mandato. Ci siamo presi l’impegno di proporre a Kiev la mostra fotografica “La Mia Ucraina” e la mostra “La Mia Italia” realizzata dai rispettivi studenti, grazie alla disponibilità del nostro Istituto Scolastico Comprensivo, per avvicinare le due culture e creare l’occasione per rinsaldare l’amicizia tra Italia e Ucraina”.

Un momento toccante nel ricordo degli amici scomparsi.

“Siamo stati anche all’ospedale pediatrico per vedere la palestra che abbiamo realizzato per i bambini diversamente abili in memoria dei nostri due volontari scomparsi l’anno scorso, Sergio e Giancarlo, è stato un momento commovente ricordarli per il loro impegno nel portare aiuto e solidarietà mentre i bambini facevano attività fisica.

Prossimi appuntamenti.

“Come dicevo appena il Ministero della sanità Ucraina darà il nulla-osta spediremo la TAC e con l’occasione pensiamo di poter avere il Console Generale Ucraino di Milano e organizzare un piccolo incontro con la stampa. Inoltre, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, questo autunno consegneremo le altre due ambulanze che abbiamo pronto da un anno e causa delle restrizioni sanitarie l’anno scorso non è stato possibile consegnare”.