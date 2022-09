Casatenovo un corso formativo per la Protezione Civile

Quella in procinto di svolgersi è l'edizione numero 26. Segno, da un lato, sia della conferma della preziosità del ruolo della Protezione Civile sia della sensibilità pronunciata verso la sua attività.

Il Corpo Volontari Protezione Civile della Brianza il cui quartier generale è a Casatenovo propone un'iniziativa formativa teorico- pratica per quanti vogliano dare man forte al sodalizio. Il corso prenderà inizio martedì 11 ottobre alle 20.45 nella sala civica "Teodolinda" di piazzetta Teodolinda a Missaglia.

"Il corso - spiegano gli organizzatori - avrà la durata di sei lezioni teorico- pratiche in cui saranno trattati diversi argomenti riguardanti la Protezione Civile come i compiti e gli obiettivi, la normativa, gli scenari di rischio in Lombardia, l'organizzazione e la struttura, l'autotutela del volontariato e la logistica e l'aspetto sanitario". I partecipanti al corso riceveranno alla sua conclusione un attestato. Per potersi iscrivere o avere informazioni di dettaglio si può contattare il 335-70.86.210 oppure inviare una email a info@protezionecivilebrianza.com. (Cri.Com.)