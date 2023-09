Casa: Regione Lombardia contrasta il caro affitti con 19 mln di euro

Il caro affitti e più in generale l’emergenza casa sono temi particolarmente sentiti dai cittadini lombardi.

Le statistiche diffuse nelle ultime settimane attestano chiaramente che il prezzo delle case, ma soprattutto degli affitti, corre sempre più veloce: Milano, ma non solo, è arrivata a quotazioni senza precedenti. Ecco perché Regione Lombardia è scesa in campo con una nuova misura: la delibera 'Perlaffitto 2023', approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Il provvedimento assegna 3,5 milioni di euro agli ambiti territoriali per attuare le misure a sostegno della locazione anche per il 2023. La delibera prevede, inoltre, che i Comuni potranno utilizzare altre risorse per nuovi avvisi o per lo scorrimento di graduatorie vigenti: le cifre raggiungono un totale di oltre 19 milioni di euro. A queste vanno aggiunti i 27 milioni di euro già assegnati tra il 2018 e il 2022.

“Il compito della buona politica è rispondere in maniera tempestiva ai bisogni crescenti dei cittadini. Il caro affitti si sta imponendo come uno di quelli principali: in Lombardia purtroppo ci sono molte famiglie che, pur disponendo di reddito, faticano a tenere il passo dei rincari sugli immobili, specie in locazione.

Ci sono molte persone che, pur lavorando, hanno difficoltà a pagare un affitto. Pensiamo alle famiglie numerose, ai ragazzi che iniziano la loro vita da soli, alle giovani coppie, ai pensionati. Questo provvedimento è rivolto a loro.

Ringraziamo l’assessore Paolo Franco che, ancora una volta, ha posto la sua attenzione su un tema tanto importante” dichiara il capogruppo di FDI in Consiglio Regionale, Christian Garavaglia.