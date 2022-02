Carnevale, sfilate di dolci e piatti in maschera nei mercati e agriturismi di Campagna Amica

Sfilate di dolci tipici, distribuzione gratuita di maschere, laboratori manuali a tema e menu ad hoc. Così i mercati e gli agriturismi di Campagna Amica in Lombardia si preparano a festeggiare il Carnevale.

Si parte sabato 26 febbraio dalle ore 9.30: a Milano, al mercato contadino di Porta Romana in via Friuli 10/a, in mostra i dolci tipici della tradizione delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Per i più piccoli, a partire dalle 10.30, in programma un laboratorio per realizzare delle maschere con tinture naturali. Esposizione a tema anche a Sondrio, al mercato agricolo coperto di piazzale Bertocchi, e a Brescia, nel farmers’ market di piazzetta Cremona, dove ci sarà anche una dimostrazione in diretta su come realizzare le frittelle di patate.

Sempre nella mattinata di sabato appuntamenti anche a Pavia, nei farmers’ market di piazza del Carmine e di via Pastrengo, e a Pizzighettone (Cremona) dove saranno distribuite ai bambini le mascherine di Carnevale da colorare. Dolci omaggi saranno invece distribuiti dai produttori agricoli nei mercati di Induno Olona (Varese) e Lomazzo (Como). A Borgo Virgilio (Mantova) prevista la distribuzione di maschere e omaggi a tema.

Domenica 27 febbraio, invece, dalle ore 8 alle 12 mascherine da colorare in regalo per i bambini che accompagneranno mamma, papà e nonni nei mercati agricoli di Vigevano e Voghera, in provincia di Pavia, e a Rivolta d’Adda (Cremona) dove ci sarà anche una dolce degustazione.

Martedì 1 marzo, al mercato agricolo di Cremona cuochi contadini in azione per spiegare e mostrare come nascono i dolci di Carnevale fatti in casa. Infine sabato 5 marzo, in occasione del Carnevale ambrosiano, al centro Pavesi Fipav a Milano in programma la distribuzione gratuita di dolci tipici.

Scaldano i motori anche gli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra Lombardia dove nel fine settimana saranno proposti menu ad hoc, con piatti dedicati alla festa più pazza dell’anno: dal risotto con coriandoli di verdure alla polenta con bottoni di pagliaccio fino alle frittelle e alle millefoglie di chiacchiere.