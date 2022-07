Caravaggio: VIII Incontro Regionale Sacerdoti Anziani e Malati

Incontro Regionale fra il “clero ammalato e anziano e i Vescovi Lombardi”, in programma giovedì 15 settembre presso il Santuario di Caravaggio.

Giornata di fraternità sacerdotale per esprimere affetto e vicinanza a quei sacerdoti che devono fare i conti con l’età che avanza, insieme anche a qualche acciacco. È quella che Unitalsi Lombarda e la Conferenza episcopale lombarda promuovono anche quest’anno: un incontro fra il “clero ammalato e anziano e i Vescovi Lombardi”, in programma giovedì 15 settembre presso il Santuario di Caravaggio.

«Nell’occasione i Vescovi lombardi, in concomitanza con la riunione periodica, incontreranno i sacerdoti ammalati e anziani – dice Luciano Pivetti, Presidente Unitalsi Lombarda –. È l‘ottava volta che il Santuario di riferimento mariano regionale ospita questa giornata di amicizia e preghiera dei Vescovi insieme ai sacerdoti anziani e malati delle diocesi di tutta la regione. L’incontro è aperto non solo ai preti diocesani, ma anche ai sacerdoti appartenenti alle famiglie religiose operanti sul territorio lombardo o ospiti di case di riposo. Un'occasione che intende favorire la piena comunione tra tutti i presbiteri con i propri vescovi e i confratelli».

La Fondazione Opera Aiuto Fraterno, che nella Diocesi di Milano si prende cura del clero anziano e ammalato – ci dice don Massimo Fumagalli, incaricato per i preti anziani e malati della diocesi di Milano e membro della Commissione regionale Clero anziano e ammalato – aderisce molto volentieri a questa iniziativa, e ringrazia l’Unitalsi perché ogni anno organizza con grande impegno questo incontro che, oltre ad essere un momento di preghiera e fraternità sacerdotale, è un’occasione di gioia e di serenità attesa da tanti preti che l’età e la salute spesso costringono a vivere in contesti di limitate relazioni. Per costoro, infatti, l’appuntamento di Caravaggio non è un’iniziativa spirituale qualsiasi, ma l’occasione per sentirsi ancora parte della grande famiglia del clero lombardo e uniti ai propri Vescovi.

«Presso il Santuario di Caravaggio saremo in grado di accogliere fino a 180 sacerdoti – conclude Pivetti, l' Unitalsi Lombarda, provvederà ad assicurare la necessaria assistenza ai sacerdoti e religiosi che confluiranno all'incontro –. Inoltre svolgeremo il compito di segreteria per predisporre, tramite le 23 sottosezioni dislocate in Lombardia, l’elenco dei partecipanti e segnalare eventuali esigenze compilando il modulo di adesione. L’Unitalsi oltre che raccogliere le iscrizioni provvederà al trasporto, con i propri mezzi, dei partecipanti all’incontro». Per maggiori informazioni: segreteria@unitalsilombarda.it.

Le iscrizioni per la partecipazione dei sacerdoti della Diocesi di Milano vanno rivolte alla segreteria (Sig.ra Maurizia Ferroni 02.8556372 - oaf@diocesi.milano.it).

Programma

ore 10: accoglienza dei sacerdoti partecipanti

ore 11: presso il Centro di Spiritualità del Santuario preparazione alla liturgia e alla processione dei sacerdoti.

ore 11.30: partenza della processione verso il Santuario recitando il Rosario.

ore 11.45: celebrazione eucaristica presso il Santuario presieduta da monsignor Mario Delpini e concelebrata con i vescovi lombardi.

ore 13: pranzo conviviale presso il refettorio del Centro di Spiritualità.

ore 15: saluti.

Scarica il pdf