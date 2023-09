L'intramontabile tema "capitale e lavoro"

Pubblichiamo questo articolo di don Samuele Cecotti, vicepresidente dell' Osservatorio card. Van Thuan, contenuto nel numero del “Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa” 3/2023 ora in distribuzione dal titolo generale “L’ECONOMIA IN 10 PAROLE CHIAVE. Il fascicolo monografico contiene dieci articoli che configurano una economia diversa, anzi opposta, all’attuale

di Samuele Cecotti

Scrive papa Leone XIII nell’enciclica Rerum novarum: «Questione difficile e pericolosa. Difficile, perché ardua cosa è il segnalare nelle relazioni tra proprietari e proletari, tra capitale e lavoro i precisi confini. Pericolosa, perché uomini turbolenti ed astuti s’argomentano ovunque di falsare i giudizi e volgere la questione stessa a sommovimento dei popoli».

La questione del rapporto capitale/lavoro è centrale nel discorso socio-economico, rappresentando il nucleo costitutivo dell’impresa e dunque definendo così la tipologia, gli assetti proprietari e le forme di governo delle aziende così come i rapporti di lavoro. In ragione di ciò ne segue anche la forma della società che in molto dipende dai rapporti economici, dalla composizione delle classi sociali, dalle modalità di lavoro, dalla tipologia delle aziende.

Capitale e lavoro nella società cristiana

Anche nella relazione capitale/lavoro vi è un prima e un dopo la Rivoluzione francese (o forse sarebbe meglio dire: un prima, rappresentato dalla civiltà cristiana medievale sopravvissuta sino all’ancien régime, e un dopo, rappresentato dal mondo riplasmato dalla rivoluzione liberale) che papa Leone XIII indica con chiarezza: «soppresse nel passato secolo le corporazioni di arti e mestieri, senza nulla sostituire in loro vece, nel tempo stesso che le istituzioni e le leggi venivano allontanandosi dallo spirito cristiano, avvenne che a poco a poco gli operai rimanessero soli ed indifesi e in balia della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza.

Accrebbe il male una usura divoratrice che, sebbene tante volte condannata dalla Chiesa, continua lo stesso, sotto altro colore, per fatto di ingordi speculatori. Si aggiunga il monopolio della produzione e del commercio, tantoché un piccolissimo numero di straricchi hanno imposto all’infinita moltitudine dei proletari un giogo poco men che servile».

Con poche e schiette frasi Leone XIII ha descritto la società capitalista liberale di fine Ottocento e ne ha indicato l’origine nella distruzione rivoluzionaria delle corporazioni e della societas christiana.

L’imporsi dell’ideologia liberale, tanto nel mondo anglosassone quanto in Europa, significa l’imporsi della Rivoluzione, ciò in campo economico assume la forma del liberal-capitalismo caratterizzato da:

Separazione di capitale e lavoro;

Primato del capitale sul lavoro;

Concezione liberale della proprietà privata;

Lavoro considerato quale merce;

Rapporti capitale/lavoro rimessi al mercato (legge di domanda e offerta, salario merce, etc.) e regolati su base puramente contrattuale;

Mercato come legge;

Economia di scala.

Ciò significa la devastazione, sul piano socio-economico, della societas christiana già ferita mortalmente sul piano politico-giuridico, infatti il liberal-capitalismo si oppone radicalmente, sin dai principi, alla visione cristiana della società e dell’economia.

Nella comprensione cristiana dell’economia, dei rapporti capitale/lavoro, infatti, la separazione di capitale e lavoro non è la norma, anzi la condizione fisiologica è quella in cui chi lavora possiede i mezzi materiali necessari al lavoro o, detto altrimenti, chi possiede i mezzi di produzione anche lavora, ovvero impiega i propri mezzi (i propri capitali) per compiere il proprio lavoro. È il caso dell’artigiano, del mercante o del professionista che lavora in proprio.

Il primato è del lavoro sul capitale stante anche la condanna della Chiesa all’usura (significativamente Leone XIII comprende nell’usura anche l’ingorda speculazione) ovvero il principio per cui ogni profitto viene/deve venire dal lavoro. Il danaro è in se stesso sterile, non si produce danaro con il danaro ma è piuttosto il lavoro a produrre beni e servizi che creano nuova ricchezza. Dunque, il centro e motore dell’economia è/deve essere il lavoro, non il capitale , il capitale è/deve essere a servizio del lavoro e non viceversa.

Il lavoro è vocazione originaria dell’uomo, è collaborazione all’opera del Creatore, è atto libero e intelligente, è attività personale e mai può essere ridotto a merce.

La proprietà è dominium responsabile conforme all’ordine naturale di giustizia regolato dalle legittime consuetudini giuridiche e strettamente legato alla vita della famiglia e della comunità.

I rapporti capitale/lavoro sono regolati dall’ordine obiettivo di giustizia riconosciuto dalla tradizione giuridica nonché dagli usi e dalle consuetudini, sono le corporazioni, ovvero le associazioni di categoria dei lavoratori (titolari di bottega e salariati assieme), inoltre, a definire orari di lavoro, retribuzioni, giornate lavorative e festive, etc.