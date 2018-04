"Cammina con noi": in viaggio tra le montagne di Lecco, Valtellina e Valchiavenna

Dopo i 16 itinerari proposti lo scorso anno, dal 13 Aprile Giancarlo Airoldi ogni settimana ci guiderà alla scoperta di escursioni sulle più belle vette dei nostri territori.

Torna la bella stagione e con essa la voglia di trascorrere giornate all'aria aperta, ammirando paesaggi mozzafiato e “Quel Cielo di Lombardia, così bello quand'è bello, così splendido, così in pace".

Dopo il successo dello scorso anno di "Sentieri per tutti", a partire da venerdì 13 Aprile prende il via "Cammina con noi": ogni settimana il nostro Giancarlo Airoldi, appassionato di montagna e fotografo che i nostri lettori hanno già imparato a conoscere e apprezzare, ci consiglierà un'escursione per il week end.

Giancarlo Airoldi

Accanto alla breve descrizione del tracciato (si ringrazia Federico Cattaneo per la collaborazione alla stesura dei testi e alla parte grafica) verrà proposta la traccia Gps del sentiero (da quest'anno anche scaricabile), le informazioni sulla salita (dislivello, difficoltà, tempi, vie dì accesso e segnavia da seguire) e soprattutto il racconto fotografico dei punti di maggior interesse che si potranno incontrare sul cammino.

Lo spirito è sempre lo stesso: escursioni alla portata di tutti alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, raccontando alcune delle mete classiche già note agli appassionati, ma anche proponendo percorsi meno battuti ma ugualmente meravigliosi.

"Cammina con noi" non tratterà soltato escursioni sulle montagne lecchesi, ma dedicherà diverse puntate anche alla Valtellina, alla Valchiavenna e uno sconfinamento in Svizzera.

Un viaggio dunque alla scoperta dei sentieri noti e meno noti (ma ugualmente belli) delle nostre montagne, in cui le nostre testate (Resegoneonline, Valtellinanews e Comolive) avranno come partner Alpstation Brianza.

Infine, per permettere una più facile consultazione di tutti gli itinerari proposti da "Cammina con noi" (16 lo scorso anno e altri 16 che saranno pubblicati tra Aprile e Luglio 2018), su tutte e tre le testate del nostro network Alpi Media Group è stata creata un'area dedicata: una sezione raggiungibile dal seguente link (http://resegoneonline.it/cammina-con-noi/) oppure selezionando "Cammina con noi" all'interno del menù a tendina presente alla voce "Altro" in alto a destra lungo la barra della categorie.

L'area dedicata è raggiungibile anche cliccando sulla scritta "CAMMINA CON NOI" presente accanto alla data, sopra al titolo, in tutti gli articoli della sezione.

Ma le novità non sono finite qui. Grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro che Alpi Media Group ha realizzato in collaborazione con gli studenti del Liceo Leopardi di Lecco, fra pochi giorni saranno disponibili le traduzioni in LINGUA INGLESE di tutta la prima serie di 16 itinerari proposti lo scorso anno. Itinerari, tutti dedicati alle montagne del lecchese, saranno quindi fruibili online e gratuitamente anche dai tanti visitatori ed escursionisti stranieri che amano frequentare le nostre vette.

Non resta che preparare lo zaino, allacciarsi gli scarponi e attendere le prossime uscite di "Cammina con noi".