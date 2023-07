Camici bianchi: proscioglimento Attilio Fontana

Breve messaggio del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sul proscioglimento del Presidente di Regione Lombardia per la vicenda camici bianchi

“Oggi per le nostre istituzioni è sicuramente una bella giornata, perché la notizia della decisione della Corte d’Appello conferma la correttezza dell’operato del Presidente Fontana e di Regione Lombardia. Anche se non avevo dubbi sull’esito della vicenda, la notizia mi fa comunque felice perché rende merito in modo inequivocabile al buon governo lombardo del centrodestra e soprattutto gratifica e rassicura i nostri cittadini che ancora una volta sanno di poter contare sulla trasparenza e l’onestà dell’amministrazione regionale”.

Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani commentando così la decisione della Corte d’Appello di Milano che ha confermato il proscioglimento del Presidente Attilio Fontana, accusato di frode in pubbliche forniture nel “caso camici”.