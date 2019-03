Camelie sul Lario a Villa Monastero di Varenna

L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso ed è aperta a un massimo di 20 partecipanti adulti

Dopo il grande apprezzamento dimostrato dal pubblico nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la Provincia di Lecco aderisce all’iniziativa Camelie sul Lario 2019, realizzata in collaborazione con Villa Carlotta di Tremezzo, a cui partecipano anche i giardini di Villa Melzi a Bellagio, Villa Cipressi a Varenna e Palazzo Gallio a Gravedona e Uniti.

L’iniziativa nasce per omaggiare la meravigliosa pianta che, fiorendo in questa stagione, conferisce ulteriore fascino e bellezza ai giardini delle ville che si affacciano sul lago di Como, tra cui il Giardino botanico di Villa Monastero a Varenna.

In particolare sabato 6 aprile, oltre alla possibilità per tutti i visitatori di ammirare la collezione di camelie storiche, dalle 14.30 alle 16.30 sarà possibile partecipare a un inedito laboratorio espressivo sensoriale interattivo dedicato a questo incantevole vegetale.

I partecipanti saranno condotti in un percorso di riscoperta sensoriale nel Giardino botanico di Villa Monastero tra colori, suoni e profumi. Le variegate camelie, con la loro elegante poesia, saranno protagoniste di questo laboratorio espressivo interattivo: uno spazio per dare liberamente forma alle proprie sensazioni ed emozioni, attraverso differenti materiali espressivi. Un’occasione per assaporare l’armonia nelle forme della natura e per dar vita alla propria creatività, in una cornice unica e affascinante.

L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso ed è aperta a un massimo di 20 partecipanti adulti, su prenotazione via email (villa.monastero@provincia.lecco.it) entro le 12.00 di venerdì 5 aprile.

Inoltre, da sabato 6 aprile a domenica 2 giugno, nella Sala Rossa della Casa Museo di Villa Monastero sarà allestita una mostra di antichi e preziosi servizi da tè di varie manifatture italiane e straniere, accompagnati da raffinati servizi da caffè in argento dell’Ottocento e del primo Novecento.

Il biglietto intero per la visita di Casa Museo e Giardino è di 9 euro (7 euro per i residenti in provincia di Lecco), per il solo Giardino è di 6 euro (4 euro per i residenti in provincia di Lecco).

L’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 6 euro (4 euro per i residenti in provincia di Lecco), per il solo Giardino è di 4 euro (2 euro per i residenti in provincia di Lecco).

L’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna.

E’ possibile acquistare il biglietto cumulativo per la visita di Villa Monastero e dei giardini della vicina Villa Cipressi nei giorni di apertura di quest’ultima.