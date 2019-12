Cambio gestore per il Bione: si cercano nuovi collaboratori

Riaprirà il primo gennaio, mentre i corsi ripartiranno da martedì 7 Gennaio 2020.

Il Comune di Lecco comunica che dal 1° Gennaio 2020 il Centro Sportivo Comunale Al Bione sarà gestito da In Sport S.R.L. S.S.D.

"Il proseguimento della stagione sportiva 2019-2020 sarà garantito regolarmente senza soluzione di continuità in una logica di costante attenzione alle esigenze dell’utenza", rende noto il Comune.

Per quanto riguarda i corsi, le iscrizioni potranno essere effettuate presso la segreteria del Centro Sportivo nei seguenti giorni e orari:

- Giovedì 2 Gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle 20.00

- Venerdì 3 Gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle 20.00

- Sabato 4 Gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle 18.00

- Domenica 5 Gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00

- Lunedì 6 Gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00

I corsi ripartiranno da martedì 7 Gennaio 2020.

Il programma delle attività sarà disponibile presso la segreteria del Centro Sportivo, sul sito internet www.insportsrl.it/lecco e alla pagina Facebook “In Sport Lecco”, dove verranno pubblicati puntualmente e progressivamente tutti gli aggiornamenti. Per informazioni è possibile scrivere a lecco@insportsrl.it – sport@comune.lecco.it

DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE ALLO SPORT DEL COMUNE DI LECCO ROBERTO NIGRIELLO

“Diamo il benvenuto a In Sport, nuovo gestore del centro sportivo comunale Al Bione. Obiettivo comune e della società e della nostra amministrazione è quello di dare continuità al servizio nonché di migliorare ancora di più l’offerta di un centro che, come sappiamo, ha un bacino d’utenza che supera i confini della città. Ci aspettiamo una gestione in grado di soddisfare le esigenze dei numerosi e variegati utilizzatori e delle associazioni che vivono quotidianamente la nostra struttura sportiva comunale”.

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’

“Siamo molto contenti di poter iniziare questa nuova avventura in una città importante come Lecco – dichiara Paolo Mele, Amministratore Delegato di IN SPORT – Il nostro obiettivo è restare per tanti anni in questa struttura, riconosciuta ed espressione di tutto il territorio. Ho sempre apprezzato questo impianto per dimensioni e polifunzionalità, sono quindi convinto che metteremo a disposizione dei cittadini il miglior servizio possibile lavorando sodo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le altre realtà cittadine, per raggiungere questo risultato”.

LA SOCIETÀ

In Sport – Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI è una società lombarda, con esperienza ultra-trentennale nel settore e più di 20 centri in 3 regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto).

COME RIAPRE IL CENTRO

Con l’avvio di tutte le attività sportive delle aree “piscina e palestra” secondo il modello In Sport, saranno proposti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – corsi di nuoto per tutte le età, il nuoto agonistico e il nuoto guidato, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, corsi di acquafitness, corsi di fitness e abbonamenti open; nonchè attività ricreative e camp multisport nei periodi festivi.

Verrà introdotto, come per le altre località dove è presente In Sport, il progetto Movement, un programma rivolto a tutti e per tutte le età basato sul “movimento” inteso come lotta alla sedentarietà e strumento di salute, che si concretizza attraverso l’organizzazione di eventi totalmente gratuiti incentrati sul benessere, divertimento e socializzazione. Questo progetto abbraccia sempre iniziative benefiche e di solidarietà promosse e sostenute sul territorio attraverso il nuovo brand “In Sport Loves People – allenati a far del bene”.

Saranno inoltre attivate collaborazioni con il territorio, le associazioni che lo rappresentano, le istituzioni scolastiche e sociali e infine saranno organizzati eventi come Open Day e trofei di nuoto.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

La ripartenza del Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco rappresenta anche un’occasione di lavoro. L’intenzione di In Sport è di riuscire a trovare le soluzioni necessarie per confermare il personale che faceva parte dello staff precedentemente, valutando anche l’ampliamento dell’organico attraverso un processo di selezione tra le professionalità del territorio.