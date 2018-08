Calolzio: Solidarietà e divertimento per la serata di sabato 1 settembre

Previsto l'arrivo del vicesindaco di Caldarola a cui verrà consegnato quanto raccolto dalle iniziative di Confcommercio Lecco e Pro Loco Calolzio

E' in programma sabato 1 settembre la conclusione dell'iniziativa "Calolzio By Night". Il calendario serale all'insegna della musica e del divertimento, organizzato da Confcommercio Lecco - Zona Valle San Martino e Pro Loco Calolzio per allietare residenti e turisti, terminerà sabato a Calolzio in piazza Vittorio Veneto dalle ore 21 alle ore 24 con il concerto dei LMR - Last Minute Revolution (rinviato per il maltempo e originariamente in programma il 20 luglio scorso, ndr).

Durante la serata ci sarà spazio anche per la solidarietà: infatti il ricavato di "Calolzio By Night" verrà devoluto al Comune di Caldarola, paese delle Marche colpito dal terremoto nel 2016. "Per l'occasione sarà con noi il vicesindaco di Caldarola, Debora Speziani, a cui consegneremo quanto raccolto durante le serate di luglio - spiega il presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - Sul palco salirà una delle insegnanti della scuola materna di Vercurago che abbiamo coinvolto e il gruppo di volontari che ha portato materiale a Caldarola nel 2017". Anche sabato 1 ci sarà spazio per donare acquistando delle lanterne.