Brianza paesaggio aperto ultimi appuntamenti della stagione

Continua così Album – Brianza paesaggio aperto, l’iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’associazione BRIG – cultura e territorio (direzione artistica) e finanziata da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell'ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”. In programma fino al 13 di novembre, infatti, l’ultima carrellata di eventi di questa stagione del progetto che da due edizioni sta valorizzando paesaggio e bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese e riscoprendo la figura di Alessandro Greppi, nobile e artista ottocentesco che a questi luoghi ha dedicato disegni e parole.

Innanzitutto, continua fino al 6 di novembre la nuova mostra del ciclo “Per approdare dove? In viaggio per l'Italia con Alessandro Greppi”, serie di esposizioni dedicate al paesaggio e al contesto sociale ottocentesco di alcune regioni italiane. Allestita nella chiesa di S. Leonardo di Brivio, grazie a una selezione di opere di Alessandro Greppi l’esposizione racconta il Veneto, il Trentino e il Friuli XIX secolo. (Orari di apertura: sabato e domenica dalle 15 alle 18).

Venerdì 28 ottobre alle 21 si raggiunge la sala consiliare di Robbiate, invece, per il secondo appuntamento del ciclo “IL PAESAGGIO NELLA VITA E NEI LIBRI”, novità di questa edizione del progetto. Scrittore e per anni docente di Lettere, Lorenzo Zumbo guida in un viaggio lungo il sentiero della crescita umana, nella geografia dell’anima e in quella letteraria ed è protagonista della conferenza da titolo “Paesaggi bambini. Viaggio nei luoghi della letteratura che hanno fatto dell’infanzia un tempo speciale”. (Iscrizioni entro il giovedì precedente scrivendo a info@albumbrianza.it).

Ultimo appuntamento di ottobre un nuovo tuffo nelle Pagine d'Italia, racconti intorno a trame, atmosfere, paesaggi racchiusi nei libri che hanno fatto e fanno la Letteratura italiana. In programma per sabato 29 ottobre alle 17 a Cascina Maria di Paderno d’Adda, infatti, un pomeriggio tra letture e narrazione a cura di Ivano Gobbato e dal titolo “Le Venezie di Italo Svevo”, con particolare attenzione al celebre “La coscienza di Zeno” (iscrizioni entro il venerdì precedente scrivendo a info@albumbrianza.it).

Venendo al mese di novembre, appuntamento domenica 6 novembre alle 9 per un ultimo percorso guidato a piedi: si tratta dell’itinerario “Paderno d’Adda e le sue cascine”, curato da BRIG (iscrizioni entro il venerdì precedente scrivendo a info@albumbrianza.it.Indispensabili scarpe comode da cammino e borraccia d’acqua). Domenica 13 novembre alle 9 (a Cascina Ceregallo di Sirtori) si chiude, invece, con il percorso guidato con laboratorio di sperimentazione fotografica dal titolo “L’antico nucleo rurale di Ceregallo”: un appuntamento, quest’ultimo, che grazie alla collaborazione tra BRIG e la fotografa professionista Matilde Castagna permetterà di andare alla scoperta del territorio e, insieme, imparare a fissarlo con uno scatto (iscrizioni a info@albumbrianza.it entro il venerdì precedente. Indispensabili scarpe comode da cammino e borraccia d’acqua).

Album – Brianza paesaggio aperto coinvolge i seguenti Comuni del territorio meratese e casatese: Airuno, Imbersago, Merate, Montevecchia, Osnago, Robbiate, Paderno d'Adda; Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò.