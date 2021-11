Borghi storici patrimonio per rilancio territori

Eccellenze che meritano di essere esaltate, valori aggiunti per una regione che ha tanto da offrire in termini di attrattività

A Costa Masnaga 1.000.000 euro; Esino Lario 721.170 euro; Montevecchia 222.500 euro; Varenna 500.000 euro. "Regione Lombardia sostiene la valorizzazione dei territori. I borghi storici rappresentano un patrimonio storico, artistico e culturale prezioso della nostra regione, fondamentali per il rilancio turistico delle nostre realtà". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, in merito alla pubblicazione della graduatoria delle domande dei Comuni lombardi ammessi al finanziamento per realizzare interventi di riqualificazione dei borghi storici.

"La Lombardia riparte anche dai suoi borghi, mete tutte da scoprire, all'insegna di un 'turismo dei territori' che permette al viaggiatore di apprezzare e conoscere tradizioni, luoghi e itinerari enogastronomici unici. Eccellenze che meritano di essere esaltate, valori aggiunti per una regione che ha tanto da offrire in termini di attrattività".

Stilata la graduatoria dei Comuni lombardi che riceveranno il contributo regionale per realizzare interventi di riqualificazione dei borghi storici. Lo ha annunciato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, a seguito della pubblicazione delle domande ammesse al finanziamento, nell'ambito del bando regionale rivolto agli enti locali per la valorizzazione del territorio e dei borghi storici.

"Sono estremamente soddisfatto - ha detto Foroni - del risultato raggiunto. Questa procedura, finanziata interamente da Regione con una cifra pari a 60 milioni di euro, è la prova dello straordinario sforzo finanziario che l'istituzione regionale compie per valorizzare i nostri Comuni e renderli più attrattivi, in un'ottica di turismo culturale attraverso interventi su aree e immobili di interesse pubblico. Vogliamo avviare processi virtuosi di recupero urbano che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica dei territori duramente provati dall'emergenza Covid-19".

"L'impegno della Giunta - ha sottolineato Foroni - non finisce qui. Da assessore regionale ho preso l'impegno di chiedere l'ottenimento di ulteriori risorse per finanziare i restanti Comuni ammessi alla graduatoria, finanziabili per punteggio finale maggiore o uguale a 60".