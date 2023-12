Bilancio regionale, approvati emendamenti. Particolare attenzione ai territori montani e fragili

Zamperini (FdI) bilancio responsabile e oculato

Il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato quattro emendamenti presentati dal Gruppo di Fratelli d’Italia. Con un emendamento presentato dal Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini, Presidente della Commissione Montagna, si raddoppiano le risorse della Legge Regionale n° 3 del 21 febbraio 2020, "Istituzione della Giornata regionale per le Montagne" per un totale di 60 mila euro.

Nell’anno 2023 sono stati finanziati due progetti, #FG4M- Famiglie e Giovani in Montagna e Young People on the Way - Sentiero dei Laghi, che hanno riscosso grande successo e le risorse rese disponibili sono esaurite in breve tempo, un segnale di forte interesse da parte dei cittadini verso la possibilità di fare esperienze di questo genere.

Il Progetto Young People On The Way ha messo a disposizione degli under 35 voucher gratuiti per la mezza pensione in rifugio. Uno straordinario progetto a cui hanno partecipato 180 giovani che hanno così potuto conoscere le nostre splendide montagne attraverso esperienze uniche, vissute sul Sentiero dei Laghi, un percorso-museo a cielo aperto lungo 230 km che, dalla sponda lecchese del Lario, si snoda attraverso le valli bergamasche e bresciane.

«La Legge Regionale in questione si pone l'obiettivo di salvaguardare le risorse naturali montane e di diffondere le culture, i saperi e gli stili di vita di chi vive e lavora in montagna.» Ha continuato il Consigliere. «La montagna è un elemento fondante per la cultura di noi lombardi, ed è un dovere di tutti valorizzarla affinché se ne custodiscano i valori e si rafforzino le sue radici. Troppo spesso accade che esse vengano trattate come un luna park, dove l'unica preoccupazione è quella del divertimento senza limiti e senza costo del biglietto.» Così Giacomo Zamperini. «Attraverso l’incremento delle risorse a disposizione sarà possibile finanziare ulteriori progetti che consentiranno di raggiungere gli obiettivi che si prefissa la Legge e di promuovere un rapporto sano e virtuoso con le nostre montagne.»

Sono, inoltre, stati approvati due emendamenti, uno che modifica e aggiorna l’ammontare del contributo a 6 milioni di euro per tutti e tre gli esercizi finanziari 2024-2026 ad ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, che si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente, affiancando le istituzioni regionali e locali in molteplici attività, un altro che prevede un incremento pari a € 100.000,00 per l’anno 2024 per il contributo destinato al Comune di Monte Isola (BS), stanziando quindi complessivamente € 250.000,00 lasciando invariate le somme previste pari a € 150.000 per gli anni successivi 2025 e 2026.

Attraverso un altro emendamento, invece, viene assicurato lo stanziamento per la copertura degli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi previsti dal “Piano Lombardia”. Molti di questi interventi, infatti, inizialmente previsti nel loro avvio a decorrere dal 2022/23 – a causa della difficoltà di approvvigionamento delle materie prime dovuta al restringimento delle importazioni dai mercati esteri – avranno invece inizio o, comunque, conseguiranno i SAL intermedi o finali utili al loro finanziamento solo a partire dal 2024. Le risorse, pari a € 28.328.147,33, sono pertanto finalizzate a garantire la compartecipazione di Regione Lombardia alla copertura delle spese di investimento dei soggetti beneficiari.

«C'è un tempo per investire ed uno per consolidare. Questo è il momento di serrare i ranghi. Il centro della politica economica deve essere la piena occupazione, non gli equilibri di bilancio, ma dobbiamo avere sempre un atteggiamento responsabile e sostenibile. Sono contento di essere capitato in questa legislatura e non nella precedente, perché tutti sono in grado di spendere i soldi quando ci sono, mentre saper gestire con oculatezza le risorse nei tempi difficili, riguarda soltanto le persone coraggiose. lo penso, parafrasando Spiderman, che da grandi poteri derivino grandi responsabilità. E chi governa Regione Lombardia ha grandi responsabilità. Dobbiamo pensare alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni.»

Questo il commento del Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini. «Questi emendamenti contribuiscono alla predisposizione di un bilancio responsabile. Abbiamo deciso di dare una particolare attenzione ai territori montani e alle persone più fragili, con un senso di responsabilità che guarda lontano e che vuole riportare in alto Regione Lombardia.»