Bilancio: 4,5 mln di euro per il presidio ospedaliero Manzoni di Lecco

Approvato oggi, giovedì 21 Dicembre, in Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio di previsione 2024 – 2026, l’Ordine del Giorno presentato dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza che riguarda importanti investimenti in numerosi presidi ospedalieri lombardi.

“Con l’approvazione dell’Ordine del Giorno si impegna la Giunta a prevedere importanti risorse per l’ammodernamento e il potenziamento del sistema sanitario lombardo per un importo complessivo di 38.589.050 euro. In particolare, per il Presidio Ospedaliero Manzoni di Lecco la richiesta di finanziamento è di 4,5 milioni di euro per la realizzazione della nuova sala ibrida multimodale (angio-TC) da destinarsi ai blocchi operatori.

Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’OdG poiché ritengo necessario perseguire il continuo miglioramento della qualità continuando ad investire nelle strutture sanitarie pubbliche lombarde al fine di assicurare prestazioni sempre più efficaci per la salute dei cittadini.

Ringrazio i capigruppo di maggioranza per avermi dato l’opportunità di presentare il documento che ha subito trovato il favore dei gruppi consiliari e l’Assessore al Welfare Guido Bertolaso che lo ha accolto favorevolmente” dichiara il Sottosegretario Piazza.

Dettaglio tecnico:

ASST Bergamo Ovest: 3.580.000 euro per la realizzazione dell’intervento di acquisto del nuovo sistema angiografico e di apparecchiature biomedicali nel presidio dell’ospedale di Treviglio;

ASST Bergamo Ovest: 5.971.800 euro per la realizzazione di un nuovo polo per la neuropsichiatria infantile nel presidio dell’ospedale di Dalmine;

ASST di Mantova: 2.363.450 euro per la realizzazione dell’intervento di acquisto della nuova angiografia digitale e lavori di adeguamento sala angiografica nel presidio dell’ospedale Carlo Poma;

ASST Papa Giovanni XXIII: 8.425.000 euro per la realizzazione dell’intervento di acquisto del nuovo sistema di diagnostica per immagini LAFOV CT/PET (positrone mission tomography/computed tomogragraphy) nel presidio dell’ospedale di Bergamo;

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: 2.684.000 euro per la realizzazione dell’intervento di acquisto del nuovo sistema di diagnostica per immagini PET-CT (positrone mission tomography/computed tomogragraphy) nel presidio dell’ospedale di Brescia;

- ASST di Lodi: 2.900.000 euro per la realizzazione dell’intervento di acquisto del nuovo acceleratore lineare nel presidio dell’ospedale di Casalpusterlengo;

ASST di Lodi: 1.882.800 euro dell’intervento di acquisto della nuova risonanza magnetica da 1,5 T nel presidio dell’ospedale di Codogno:

ASST di Cremona: 700.000 euro dell’intervento per un nuovo Hospice Ospedale Olio;

ASST di Lecco: 4.500.000 euro per la realizzazione della nuova sala ibrida multimodale (angio-TC) nel presidio dell’ospedale di Lecco;

ASST Ovest Milanese: 3.782.000 euro per la realizzazione del nuovo sito di radioterapia nel presidio di Legnano;

ASST Santi Paolo e Carlo: 1.800.000 euro per la realizzazione dell’intervento di acquisto risonanza magnetica da 1,5 testala nel presidio dell’ospedale San Paolo di Milano.