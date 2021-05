Bellagio borgo digitale

Confcommercio e eBay dopo una prima edizione, hanno proseguito l’iniziativa di digitalizzazione delle attività locali coinvolgendo 9 borghi, da Nord a Sud Italia. Oltre 140 le imprese che hanno partecipato al progetto con l’obiettivo di aprire un canale online.

Il progetto ‘Borghi Digitali’, lanciato da Confcommercio e eBay per aiutare le imprese locali ad aprirsi al mercato digitale, forte del successo della prima edizione che vedeva coinvolti tre borghi (Borgo San Lorenzo e Sansepolcro in Toscana e Norcia in Umbria) ha voluto continuare la sua crescita anche nel 2021. Sei i borghi coinvolti nella nuova edizione tra i quali non poteva mancare Bellagio (CO), a fianco di altri caratteristici Borghi: Spilimbergo (PN), Caorle (VE), Assisi (PG), Ruvo di Puglia (BA) e San Giovanni in Fiore (CS).

Quindi attualmente sono nove i borghi coinvolti sull’intero territorio nazionale e la partecipazione di oltre 140 imprese locali. Alle attività aderenti all’iniziativa, eBay e Confcommercio hanno offerto un corso di formazione di 35 ore per ogni esercente tramite il quale ciascun partecipante è stato seguito nell’apertura di un canale online e ha appreso le strategie per cogliere tutte le opportunità dell’eCommerce.

I negozi e le storie di questi territori sono ospitati in una vetrina dedicata su eBay, dove gli utenti possono scoprire la grande varietà di prodotti e di eccellenze locali che queste attività offrono.

Obiettivo del progetto è quello di aiutare le attività offrendo uno strumento in più per raggiungere nuovi acquirenti, in un’ottica in cui entrambe le dimensioni, fisica e digitale, contribuiscono al successo del business. Grazie alla partnership tra Confcommercio e eBay, a sua volta supportata dalla società APCO Wordwide, i negozianti possono raggiungere ora un bacino di utenti che su eBay conta oltre 6,6 milioni di acquirenti in Italia e 187 milioni nel mondo.

Il prossimo 20 Maggio alle ore 10.30 vi sarà anche una diretta online del Corriere della Sera dove interverrà Pierangelo Masciadri dell’Azienda PMArte e Moda durante la quale verrà comunicato ufficialmente la seconda edizione del Progetto Borghi Digitali, evento che sarà trasmesso in live streaming e sarà visibile a tutti.

L’online vuole essere il motore che aiuta le imprese locali a rilanciare la dimensione fisica e a continuare a tenere vivi i propri territori. Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio, tra il 2012 e il 2020 è proseguito il processo di desertificazione commerciale delle città italiane, con oltre 77mila attività di commercio al dettaglio e quasi 14mila imprese di commercio ambulante in meno (-14% circa), e la pandemia da Covid-19 ha contribuito ad acuire questa tendenza. Nel 2021, infatti, solo nei centri storici dei 110 capoluoghi di provincia e altre 10 città di medie dimensioni, il numero di imprese di commercio al dettaglio rischia di ridursi del 17,1%.