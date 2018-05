Belgeri: "Aumenta l'interesse per il welfare aziendale”

Mercoledì 9 maggio un convegno gratuito dal titolo "Le opportunità del Welfare aziendale per le Pmi".

"Dobbiamo arrivare preparati al nuovo contratto collettivo ed essere anticipatori intelligenti di un percorso volto alla crescita aziendale". Con queste parole il presidente di Cat Unione Lecco Srl (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco), Angelo Belgeri, spiega da dove nasce l'attenzione al tema da parte dell'associazione, che ha organizzato per mercoledì 9 maggio un convegno gratuito dal titolo "Le opportunità del Welfare aziendale per le Pmi".

"Abbiamo pensato di proporre questo convegno gratuito per i nostri associati perché sentiamo fortemente l'esigenza di migliorare la conoscenza sul tema e notiamo che le aziende coinvolte testimoniano una costante crescita delle iniziative di welfare con ottimi risultati - sottolinea Belgeri, vicepresidente di Confcommercio Lecco e imprenditore da sempre attento alle tematiche legate al welfare e alla formazione - Inoltre vediamo che i lavoratori sono sempre più consapevoli della necessità di collaborare al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa e quindi riteniamo irrinunciabile offrire strumenti per la crescita aziendale. Tutto questo toccando con mano la forza dei servizi associativi e l'alleanza generata con gli associati".

Nelle Pmi lo scopo principale del welfare è migliorare la soddisfazione dei collaboratori e il clima interno: "Imprenditori e responsabili delle risorse umane vedono come primario l'obiettivo di migliorare il rapporto con i propri collaboratori: l'introduzione di attività di welfare è un importante stimolo per iniziare o continuare un percorso di crescita aziendale anche attraverso un incremento della stato di benessere della propria forza lavoro". Poi in vista del 9 maggio lancia una provocazione: "Chi non coglie nel welfare la sfida e l'opportunità che le nostre aziende hanno davanti a sé... non è invitato".

Confcommercio ha attivato uno sportello per aiutare tutte le imprese che desiderano creare valore aziendale con il welfare: "Tante sono le misure di welfare che le aziende ritengono di estremo interesse ed il confronto e la conoscenza ne favoriscono poi l'applicazione. Ecco perché al convegno aspettiamo chi si vede promotore di innovazione e di cambiamento nelle relazioni interne alla propria azienda".

Relatrice dell'incontro, organizzato da Confcommercio Lecco e in programma mercoledì 9 maggio dalle ore 15 alle ore 18 presso la sede della associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco sarà Marialuisa Di Bella (Welfare Consultant, Project Manager, Docente). L’iniziativa, finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro, si inserisce nelle azioni del Piano Territoriale per la Conciliazione vita-lavoro promosso dall’ATS Brianza.

Per informazioni e iscrizioni contattare entro lunedì 7 maggio l'Ufficio Formazione: tel. 0341356911; email formazione@ascom.lecco.it.