Basket, Magoni al team Geas

Il sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni ha preso parte alla presentazione della squadra di pallacanestro di Serie A1 femminile Geas Basket, di Sesto San Giovanni. L’evento si è svolto all’interno di Torre Allianz, in City Life.

“Ho portato loro i saluti di Regione Lombardia e il mio personale in bocca al lupo per la stagione sportiva che sta per iniziare – ha detto il sottosegretario -. È stata un’emozione bellissima guardare negli occhi delle atlete e rivedere i sogni e le speranze che vivevo io da atleta. Sono passati un po’ di anni, ma ricordo perfettamente quel fuoco che mi spingeva all’inizio di ogni stagione”.

“Lo sport è sacrificio, disciplina e tanta passione – ha proseguito Magoni – è fatto di vittorie ma anche di sconfitte, ma queste ultime non devono scoraggiare, anzi, è proprio durante i momenti difficili che occorre trovare gli stimoli per migliorarsi. I giovani devono custodite gelosamente quel sogno, quell’obiettivo che fa battere sempre il cuore, anche di fronte alle avversità, questo ci insegna lo sport”.

“Un grande in bocca al lupo a tutta la società – ha aggiunto – al coach Cinzia Zanotti e a tutte le sue atlete. Infine, è stato un piacere riabbracciare Franco Acerbis, sponsor tecnico della Geas e, quando gareggiavo, anche mio. Ci sono tutti gli ingredienti perché questo sia un anno entusiasmante per la GEAS Basket. Forza ragazze ha concluso Magoni – inseguite i vostri sogni”.