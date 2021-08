Barzago torna comune Covid-Free

È stato diffuso ieri lunedì 9 agosto dal sindaco Mirko Ceroli il consueto aggiornamento sul corso della pandemia nel comune di Barzago, comunicato integrato con le più importanti misure stabilite dal Governo sul Covid-19.

Barzago torna a essere comune Covid-Free: “Da oltre due mesi i dati che giungono giornalmente dalla Prefettura indicavano già una situazione generale molto buona. Nessun cittadino positivo e nessuno in sorveglianza sanitaria a casa. Il piano vaccinale sta funzionando. L'elevato numero di cittadini già vaccinati a Barzago (ed in Provincia) farà in modo di ridurre la probabilità di contrarre il virus e di attenuare le conseguenze della malattia. Continuiamo così!”, auspica il Sindaco

Per quanto riguarda il Piano Vaccinazione, secondo i dati del 9 agosto, i barzaghesi che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 1454, ossia il 70% del totale previsto, mentre coloro che hanno ricevuto la prima dose sono 1793, pari al 87,55 %, sempre superiore alla media in Provincia del 83,69 %.

“L'appello che rivolgo ai concittadini – continua Ceroli – è quello di proseguire con le vaccinazioni, soprattutto tra i giovani. In tal modo potremo continuare a goderci l'estate in serenità e pensare di concludere questa emergenza prima possible”.

Le prenotazioni in Lombardia per tutte le fasce d'età, ammesse finora, si effettuano a questo link: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

La Certificazione verde Covid-10 è obbligatoria dal 6 agosto.

“Il Governo ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale – ribadisce il Sindaco – e ha deciso le modalità di utilizzo del "Green Pass" che da pochi giorni è entrato in vigore. È normale aspettarsi un periodo di rodaggio di questo nuovo strumento; seguiranno informazioni aggiuntive da parte di Governo e Regione, ma è chiaro che si vuole permettere a più cittadini possibili di accedere a strutture e servizi in tutta sicurezza e serenità”.

Obbligatorio dai 12 anni.

Il green pass è obbligatorio per tutti coloro che hanno più di 12 anni.

Viene rilasciato a chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino, è guarito dal Covid o ha effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore.

Si scarica sul cellulare sotto forma di QR code. Per chi si vaccina, è scaricabile dopo 15 giorni dalla prima dose o dalla vaccinazione con siero monodose. È possibile esibire anche la versione cartacea, una volta stampata (è un foglio A4 piegato in quattro parti).

Il Green Pass è richiesto per:

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

• Cinema all'aperto;

• Musei, biblioteche e mostre;

• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

• Sagre e fiere, convegni e congressi;

• Centri termali, parchi tematici e di divertimento (luna park);

• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

• Concorsi pubblici.

Il Green Pass non è richiesto per:

• attività svolte all'aperto (sport, piscine...);

• consumazioni al bancone dei bar;

• accedere ai negozi, supermercati e centri commerciali;

• farmacie e altri servizi ritenuti essenziali;

• parrucchieri, estetisti;

• trasporti pubblici;

Certificato di esenzione per chi non può vaccinarsi.

Le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 30 settembre una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. È necessario quindi rivolgersi ai centri vaccinali della zona (prenotando la vaccinazione), portando la documentazione medica relativa alla propria patologia.

Per le risposte alle domande più frequenti consultare: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html. Per recuperare il proprio codice attraverso la nuova applicazione attiva sulla piattaforma ministeriale riferirsi ai seguenti link: per info: http://reglomb.it/EiVS50FHcoS; per la nuova applicazione: http://reglomb.it/zjvf50FHcoR.