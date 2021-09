Barzago aggiornamento gestione pandemia

È stato diffuso oggi 1° settembre l’aggiornamento sull’andamento della pandemia a Barzago da parte del Sindaco Mirko Ceroli. Vaccinati oltre il 90%.

La situazione dei contagi nel Comune di Barzago è più che positiva, perché da oltre due mesi c’è una totale assenza di cittadini che risultano positivi al Covid, fatto salvo la quarantenne rientrata dall’estero; finora un solo caso. Barzago resta dunque Comune Covid-19 free.

“Mi aspetto comunque – afferma il Sindaco – qualche nuovo caso dovuto a chi si è spostato per le vacanze in Italia o altrove, ma i dati che ricevo giornalmente da alcuni mesi delineano una situazione sotto controllo che ci fa ben sperare per il futuro”. Il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale stanno ora concentrando l'attenzione sulla ricerca e il monitoraggio delle varianti del noto virus: l'emergenza sanitaria non è ancora terminata e le misure di prevenzione (mascherine, distanziamento e sanificazione) sono ancora valide.

Il piano vaccinale a Barzago ha superato il 90%.

E continua il Sindaco con un pizzico di orgoglio: “Secondo i dati del 31 agosto, i barzaghesi che hanno ricevuto la prima dose sono 1859, pari al 90,77% (la media della Provincia è dell'87,00%). Significa che Barzago scavalca tutti i comuni del casatese, del meratese e dell'oggionese e si pone ai primi posti in Provincia, superata solo da Suello e da alcuni comuni della Valsassina. Questo fa onore a tutti noi!”.

Coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 1551, ossia il 75,73 %, sempre un ottimo dato.

Fatte salve le controindicazioni per coloro che soffrono di patologie, la decisione di sottoporsi al vaccino riveste sempre un ruolo sociale e ciò è stato ben compreso dai barzaghesi.

La corsa alla vaccinazione e il mantenimento delle misure di prevenzione sono, per ora, le uniche strategie efficaci per combattere la pandemia da Covid-19: continuiamo così, senza mai abbassare la guardia.

Le prenotazioni in Lombardia per tutte le fasce d'età, ammesse finora, si svolgono a questo link: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Eventi e manifestazioni già realizzati e in programma nell’immediato.

Il rispetto delle regole di prevenzione, un efficace piano vaccinale uniti al senso di responsabilità di ognuno, ha permesso finora lo svolgimento di eventi di tipo diverso nei mesi di giugno, luglio e agosto. Anche le feste patronali di San Bartolomeo e della Madonna di Bevera nel mese di settembre si svolgeranno con un ricco programma di eventi, certamente non paragonabili al periodo pre-Covid, ma comunque in grado di offrire autentiche occasioni di socialità ai bambini, ai giovani e agli anziani. I referenti dei vari eventi hanno condiviso e costruito con l'Amministrazione comunale e gli Uffici competenti i contenuti dei vari appuntamenti, applicando i protocolli sanitari previsti dalle normative vigenti, sempre in evoluzione e da calare nella realtà di Barzago. A qualcosa si è dovuto rinunciare, ad altro si è posto delle limitazioni, ma molto è stato possibile realizzare con tutte le misure di prevenzione previste.

È risultato altresì chiaro agli organizzatori che le autorizzazioni concesse sono vincolate al permanere dell'attuale situazione sanitaria (zona bianca) e al rispetto delle regole generali di prevenzione: fino all'ultimo cioè, le autorizzazioni di competenza del comune potranno essere revocate. “Sono certo però – conclude Ceroli –che prevarrà il senso di responsabilità personale e la ricerca del bene comune: finora è stato così”.

Certificazione verde Covid-19: obbligo esteso. Come annunciato, dal 1° settembre la Certificazione verde Covid-19 - Green pass è reso obbligatorio per nuovi settori: trasporti, scuola e università. Si rimanda alle slide di sintesi allegate e al seguente link. Per informazioni: https://www.dgc.gov.it/