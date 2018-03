Baby sitter: 14 le donne formate ed operative per il territorio

L'iniziativa è inserita all’interno del progetto di Conciliazione Vita-Lavoro dell'Alleanza Locale - Distretto di Lecco

Si è concluso con la consegna degli attestati il percorso formativo che fornisce al territorio lecchese 14 baby sitter debitamente formate e disponibili per le famiglie.

Lunedì 19 marzo, presso la sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, si è tenuta la consegna ufficiale degli attestati di partecipazione alle donne che hanno frequentato il Percorso formativo per baby-sitter alla fine dello scorso anno.

L'iniziativa è inserita all’interno del progetto di Conciliazione Vita-Lavoro dell'Alleanza Locale - Distretto di Lecco, in collaborazione con l’ATS della Brianza, dal titolo "Sinergie per una conciliazione fattibile". Il percorso, che si è svolto presso l’asilo nido "Il Ritrovo" di Lecco, ha avuto l'obiettivo di formare alcune donne inoccupate o disoccupate per il ruolo di cura di bambini piccoli, affinché poi le candidate possano essere contattate dalle famiglie per esigenze di cura di figli, anche in orari scoperti dai servizi strutturati sul territorio.

Le corsiste hanno partecipato, nel periodo settembre-dicembre 2017, ad una formazione pedagogica educativa di sedici ore e un tirocinio esperienziale di sei ore, con la supervisione del personale dell’asilo nido “Il Ritrovo”. L’iniziativa è stata promossa e finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro DGR 5969/2016 ed azione inserita all’interno del progetto “Sinergie per una conciliazione fattibile.”

Alla consegna degli attestati erano presenti la dr.ssa Clara Camerin, referente Conciliazione dell’ATS della Brianza, e la dr.ssa Federica Bolognani e dott.ssa Paola Arrigoni della Comunità Montana, ente capofila del progetto.

Sul sito della Comunità Montana, a disposizione per le famiglie del territorio, è presente l’elenco delle baby sitter, con i contatti, un breve curriculum e la disponibilità.

http://www.pianodizonabellano.valsassina.it/index.php/2018/03/21/elenco-disponibilita-baby-sitter/