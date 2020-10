Associazioni sportive lecchesi: 90.000 euro di finanziamenti

Regione e Cariplo sostengono lo sport dilettantistico per il quale erogano 3,785 milioni di euro

Un fondo di 3 milioni e 785 mila euro per sostenere Asd (Associazioni sportive dilettantistiche), Ssd (Società sportive dilettantistiche) senza scopo di lucro, comitati e delegazioni regionali costretti a fermarsi per il blocco delle attività durante l’emergenza sanitaria. È stata resa nota oggi la graduatoria del bando “È di nuovo sport” un aiuto concreto alle società sportive che in Lombardia sono oltre 10 mila. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.785.369 euro, di cui 2.785.369 euro a carico di Regione Lombardia e 1 milione di euro a carico di Fondazione Cariplo.

Nell'edizione 2020 sono state comprese sia le spese ordinarie sostenute dalle società sportive sia quelle legate all'emergenza sanitaria. Il contributo assegnato è pari al massimo al 70% delle spese ammissibili sino a un massimo di 10 mila euro. Due le linee di finanziamento: la prima a favore dei Comitati, delegazioni regionali che ha visto accolte 12 domande per un totale di 100 mila euro. Per quanto riguarda la seconda linea di finanziamento sono state 539 invece le Asd e le Ssd che riceveranno un contributo regionale a fondo perduto per un totale di 3,685 milioni di euro.

Il provvedimento intende, inoltre, valorizzare associazioni e società sportive dilettantistiche quale parte integrante e fondamentale della comunità, grazie al valore formativo-educativo dell'attività motoria, in special modo per bambini e giovani, e alla connessa capacità di promuovere stili di vita sani e attivi e di

contrastare i comportamenti devianti. Una riserva delle risorse è stata destinata per l'attività sportiva delle persone con disabilità: 15 le domande presentate e finanziate per un contributo totale di 108 mila euro. Il bando punta a salvaguardare il diritto allo sport per tutti, tutelando la rappresentatività di tutte le discipline sportive e la capillare presenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche sul territorio lombardo.

I beneficiari dei contributi sono: 8.000 euro a Basket Costa Masnaga, Judo club Samurai Lecco, Giocosport Barzanò, Polisportiva Aurora Olgiate Molgora, Oltretutto97 Malgrate,Tennis club Lecco; 6.000 euro a Circolo vela bellano, Centro sportivo Costa Masnaga 1964, Polisportiva Mandello del Lario, Tra le nuvole Casatenovo, GSO Lomagna, ASD Cultural Chinese Art Academy Merate; 2.850 Oggiono Kayak team

