Artigiano in fiera 2022 stand Regione ospita gratuitamente 12 giovani imprenditori

I 12 giovani imprenditori che verranno selezionati avranno a disposizione uno spazio espositivo all'interno dell'area di Regione Lombardia durante l'evento dal 3 all'11 dicembre, oltre alla visibilità sul portale di 'Artigiano in Fiera' per 1 anno.

Al via, mercoledì 19 ottobre, la procedura per la selezione di 12 giovani artigiani che avranno la possibilità di partecipare alla manifestazione fieristica ‘Artigiano in Fiera 2022’, ospitati gratuitamente presso lo spazio dedicato a Regione Lombardia.

La domanda di selezione può essere presentata da giovani imprenditori tra i 18 e i 34 anni, la cui attività, con fatturato inferiore a 2 milioni di euro annui, abbia sede legale o sia operativa in Lombardia, che siano iscritti all’Albo degli Artigiani dopo l’1 gennaio 2019 e che non abbiano mai partecipato ad ‘Artigiano in Fiera’. Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 17.00 del 2 novembre 2022