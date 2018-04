Ambrogio prete: sacerdote gioioso e amato dalla gente

Una folla commossa ha porto l’estremo saluto sabato 31 marzo ad Ambrogio prete, parroco emerito di Bevera. Sacerdote del sorriso, sempre gioioso e cordiale con tutti. Una Messa di suffragio sarà celebrata venerdì 6 marzo alle ore 20.30 presso il Santuario.

Tutto si è compiuto come Ambrogio prete aveva desiderato: nato il Venerdì Santo del 1933, rigenerato nello Spirito il successivo Sabato Santo; chiamato alla Vita Nuova il Venerdì Santo del 2018, nel giorno della Passione del suo Cristo, celebrate le esequie nel pomeriggio del Sabato Santo. Che coincidenza straordinaria! Che disegno imperscrutabile! Così come voleva lui, ma la liturgia del Sabato Santo lo ha privato di quella solennità che lui stesso era solito celebrare con tanto ardore, con tanta cura nel mistero eucaristico ogni giorno. Condividere ancora una volta con i suoi parrocchiani e quanti lo hanno conosciuto, quella mensa che lui stesso aveva posato durante il suo ministero a Bevera. Le sue celebrazioni erano vive e vissute dai fedeli che ascoltavano con tanta attenzione le sue accorate omelie.

Chiesa gremita per dare ad Ambrogio prete l’ultimo saluto sabato 31 marzo. Occupata in ogni ordine di posto. Al centro della navata la bara deposta sul pavimento e la presenza di parenti, parrocchiani e conoscenti. Nelle prime panche i sindaci della Comunità Pastorale Maria Regina degli Apostoli: Luca Cattaneo di Bulciago, il Vice di Barzago Daniela Bonfanti; quelli della parrocchia di Bevera Aldo Riva di Castello Brianza e Davide Maggioni di Sirtori; presente anche il Sindaco di Arluno e un rappresentante dell’Amministrazione di Nibionno. Nel transetto destro dove ci sono i confessionali occupato da tanti confratelli, perché il piccolo presbiterio del Santuario non li poteva contenere tutti. Nel transetto sinistro dove c’è la statua della Madonna il Coro della parrocchia e tanti altri fedeli. Altri ancora hanno assistito dall’oratorio attraverso il monitor, perché la pioggia non ha consentito la sosta sul piazzale. Quanta commozione e viva partecipazione.

Dopo la recita del Rosario, nell’attesa dell’inizio della cerimonia si sono susseguiti i canti eseguiti dal coro in onore della Madonna che Ambrogio prete tanto amava.

Messaggi di cordoglio sono pervenuti da Mons. Mario Delfini, che ha iniziato proprio a Bevera il suo ministero di Arcivescovo ambrosiano lo scorso mese di settembre, che ha definito Ambrogio prete un sacerdote che ha vissuto nella «fedeltà appassionata il suo ministero con creatività esuberante ed ha attraversato diversi contesti in diverse stagioni, ma è sempre stato un prete». Inoltre, S.E. Mons. Giuseppe Merisi e don Sergio Stevan superiore degli Oblati vicari di cui Ambrogio prete faceva parte.

Il profilo di Ambrogio prete è stato tracciato dal primo parroco emerito della Comunità Pastorale, dallo scorso anno parroco di Vergiate, don Fabrizio Crotta, che ha condiviso per tanti anni il ministero con il confratello defunto.

«È naturalmente difficile riassumere i sessantuno anni di sacerdozio di don Ambrogio, però certamente chi lo ha conosciuto conserverà parecchi ricordi di lui. È morto proprio come desiderava: il Venerdì Santo; è andato a morire con Gesù sulla croce. La croce come talamo per Cristo e la Chiesa, come lui amava ripetere sempre. La croce come trono dal quale il Cristo morente dona il suo Spirito rinnovatore dell’umanità e del mondo, lui che faceva parte attivamente del movimento Rinnovamento dello Spirito. Ha incarnato il Vangelo perché Ambrogio prete è da annoverare tra quelli che hanno perseverato anche nella prova».

Non per questo però il suo carattere era «serioso, anzi! Tutt’altro». E prosegue l’omileta: «Noi che lo abbiamo conosciuto sapevamo della sua amabilità contagiosa, perché apprezzava molto i momenti conviviali, era sempre pronto alla battuta. Il cristiano, infatti, è diffusore di gioia perché ha visto il Signore Risorto e vedere non con gli occhi materiali, ma gustare con il cuore e la mente il desiderio di abitare nella casa di Dio».

Il ministero di Ambrogio prete è stato segnato dalla figura di Paolo VI, dal quale ha tratto spunto anche nella stesura del suo testamento spirituale. Del resto, dal Card. Montini aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale nella festa del Sacro Cuore del 1957. Già questo è stato un inizio profetico, perché «il cuore di un prete deve sempre sondare quello di Cristo, appassionato per il vissuto della gente, preoccupato innanzitutto di annunciare il Vangelo».

Nel giorno «del Sabato Santo è ancora più forte il bisogno di silenzio, di intimità: poche parole – anche omiletiche – come negli ultimi anni anche Ambrogio prete era costretto a tenere, lui che è sempre stato molto prolisso e teologicamente profondo nella sua predicazione», gustata da tanti fedeli.

«Ora lo salutiamo con un arrivederci pasquale. Lui amava molto parlare del mistero pasquale: centro della vita del cristiano e lo diceva con convinzione. E allora mentre la Chiesa esploderà nella gioia dell’exultet per lui la Pasqua è già un fatto, la sta già vivendo in cielo con i suoi cari, con i suoi confratelli, i compagni di Messa tra cui il Card. Dionigi che tante volte aveva invitato qui a Bevera».

Don Fabrizio rammenta poi la spiritualità mariana di Ambrogio prete: «Vergine Maria, non perché è l’ultima da citare, ma perché alla fine è lei quella che abbraccia tutti: lo sguardo dolce della Madonna di Bevera, dalle mani aperte come per abbracciare oggi anche il suo servo Ambrogio prete. È il simbolo della tenerezza di Dio Padre, è la consolazione che sostiene anche quando la vita è dura, è la dolcezza dell’unguento che lenisce le ferite del peccato, che tanti qui hanno trovato e continuano a trovare conforto e quanti fedeli ha confessato Ambrogio prete».

Quindi il grazie di don Fabrizio al confratello: «E allora Grazie Signore per il dono di Ambrogio prete, come lui amava essere chiamato: ci teneva proprio che fosse questo il titolo giusto da dare a un sacerdote di Cristo. Grazie per gli esempi di preghiera la tenacia apostolica, l’amore per la liturgia e ora aspettiamo la Pasqua, ma siamo già dentro questo mistero di luce. Per noi è ancora un mistero, ma lui ormai lo vive, per lui è un dono, un premio visibile ed eterno e, certamente, dal cielo continuerà a pregare per i suoi parrocchiani, per suoi amati nipoti, parenti, sorelle, per tutti noi che lo abbiamo ricordato e che continueremo a ricordarlo ancora».

Il parroco della Comunità Pastorale Maria Regina degli Apostoli don Marco Tagliabue ha quindi letto alcuni passi del testamento spirituale di Ambrogio prete che già abbiamo pubblicato integralmente sabato.

Quindi il saluto a nome di tutti i familiari dalla voce commossa di una nipote: «Grazie zio per l’esempio, l’insegnamento e l’amore che ci hai dato. Siamo cresciuti con la tua presenza nella nostra famiglia: ti posso assicurare che è stato bellissimo. Ti abbiamo seguito nelle varie parrocchie che ti sono state affidate: Gittana, Ponte Nuovo, Arluno, Limbiate e Bevera. Ovunque sei stato ti abbiamo visto, oltre che sacerdote, anche imprenditore di Dio e della sua Chiesa. In ogni parrocchia, oltre le anime, ti sei preso cura anche delle case di Dio. Hai amato tutte le tue parrocchie e quando sei arrivato a Bevera mi hai detto: La Madonna mi ha voluto bene mi ha affidato un suo santuario. Ti porteremo sempre nei nostri cuori come un dono prezioso che la vita ci ha regalato. Un sacerdote in una famiglia è un vero dono del cielo, noi lo abbiamo capito e ce lo siamo sempre detto. Un ringraziamento da parte della mia famiglia a tutti coloro che lo hanno sostenuto ed aiutato durante il suo ministero. Ciao zio veglia su di me e su tutti noi».

Quindi il grazie dell’Azione Cattolica: «Caro Don Ambrogio, tu amavi essere PRETE tanto che preferivi farti chiamare “Ambrogio Prete”, il tuo servizio sacerdotale prima di tutto, anche prima della malattia, con la felicità e serenità che avevi in volto, è stata una vera testimonianza. Prete, si, ma gioiosamente vicino alla vita dei laici, ricordiamo come ti erano cari (e tu a loro) i giovani che tu preparavi al Sacramento del Matrimonio! Che attenzione avevi per gli ammalati, che aspettavano la tua visita certi del sollievo che tu portavi, certamente all’anima, ma anche al corpo.

Caro Ambrogio Prete il tuo ministero in questo Santuario lo hai vissuto come una vera missione, aperto al cuore di tutti quanti cercavano qui un momento di serenità e pace, tu offrivi a loro sempre una parola di incoraggiamento e li affidavi alla Madre, a farsi abbracciare da Lei, perché come dicevi tu: ”la vita nascosta di tante persone che sembrano insignificanti è oro puro di carità davanti a Dio”.

Caro Ambrogio Prete con te abbiamo condiviso l’amore per l’Azione Cattolica, il tuo discreto incoraggiamento per l’associazione che sembra non essere in grado di rinnovarsi. I nostri incontri, quando c’eri tu, erano più completi perché sapevi trasmetterci fiducia e il tuo amore verso la Parola di Dio. Nella tua Parrocchia eri riuscito anche a formare un gruppo A.C.R., a te molto caro e che hai sempre sostenuto sia economicamente ma soprattutto spiritualmente. Ora non ti abbiamo più come assistente Prete, tu però, dal tuo posto privilegiato, non allontanare il tuo sguardo su di noi».

Infine, ha preso la parola il Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla con questa annotazione: «Qualcuno si sarà chiesto come mai così in fretta i funerali, senza lasciare uno spazio adeguato per la preghiera, per l’incontro, per la visita. Con il parroco don Marco e anche con i nipoti, abbiamo cercato di capire se non si poteva non stare dietro al suo criterio tenuto da don Ambrogio. Volendo il desiderio se voleva essere questo anche quello di Dio di morire nel giorno di Venerdì Santo gli è stato concesso, poi abbiamo ascoltato che è stato battezzato il Sabato Santo. Abbiamo seguito questo criterio: restringere un po’ i tempi, ma dilatando ancora di più l’abbraccio nei suoi confronti, come abbiamo ascoltato».

Canto finale mentre la bara è stata portato all’esterno della chiesa per essere deposta nel carro funebre per il trasporto al luogo di sepoltura, nel cimitero di Tabiago, mentre alcune colombe bianche si libravano nell’aria. Come amava fare Ambrogio prete nelle ricorrenze più importanti, mentre la folla idealmente lo abbracciava per l’ultima volta. Grande la commozione per il saluto al prete del sorriso e della cordialità, sempre! Per tutte le stagioni e per tutte l’età.

