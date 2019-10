AmbientalMente Lecco: "Un futuro più sostenibile per la città di Lecco"

"Sottolineata la necessità del presidio del tema ambientale, anche in vista delle elezioni amministrative future".

Sabato pomeriggio molti cittadini hanno partecipato ai tavoli laboratoriali organizzati da AmbientalMente Lecco a Pescarenico per immaginare un futuro più sostenibile per la città di Lecco.

Il gruppo civico di AmbientalMente Lecco ha sottolineato, in una presentazione iniziale, la necessità del presidio del tema ambientale, anche in vista delle elezioni amministrative future.

"Riteniamo - riferisce AmbientalMente Lecco - che saranno in tanti che proveranno ad intestarsi questo tema. Oggi parlare di ambiente è diventato più comune, e di questo siamo felici, ma la nostra preoccupazione è che quando un tema è sulla bocca di tutti, poi rischia di non essere nei fatti di nessuno. Il nostro gruppo nasce proprio per questo: mettere insieme quei cittadini che pensano che il tema sia la cornice dentro la quale calibrare lo sviluppo cittadino, pronti però ad evitare che l'attenzione ad uno sviluppo eco-compatibile diventi un retorico mantra a cui non sta sotto una vera visione di questo tipo. In questo gruppo c'è tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, vogliamo continuare in questa direzione".

I tavoli di lavoro hanno toccato, in questa occasione, diversi temi: dalla mobilità sostenibile alla green economy, dall'urbanistica ambientalmente compatibile al cibo.

Gli spunti emersi, insieme a quelli che verranno da altri tavoli, andranno nel tempo a produrre delle proposte concrete per la città, che non parlino di ambiente in un'ottica monotematica, ma che parlino di ambiente cogliendo fino in fondo le sue implicazioni sulla nostra società e sulla nostra economia, con spunti importanti sullo sviluppo turistico e di filiera agricola e con riferimenti chiari, per esempio, a un nuovo modo di intendere il sistema di trasporti pubblici in un ottica di massima integrazione degli stessi. Solo per citare alcuni dei tasti toccati.

"La giornata, che ha coinvolto sia giovani sia meno giovani, ha prodotto un primo nucleo cittadino sul quale continuare a costruire, questo è l'auspicio, una vita di comunità e di politica nel senso più vero e originario della parola, al di là di casacche e schemi sociali passati da cui, una visione di sviluppo ecosostenibile, rifugge. I prossimi appuntamenti pubblici, che saranno annunciati sui social del gruppo, continueranno in questo processo aggregativo e di costruzione di idee in forma condivisa per la città".