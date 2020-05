Alpi Media Group sbarca in Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Toscana

Un progetto reso possibile dall'inserimento in una syndacation con MoreNews, azienda cuneese attiva da oltre vent'anni nel settore dei giornali online.

ll virus importato dalla Cina ci ha colto di sorpresa, ma non ci ha bloccato. Anzi, ci ha stimolato ad osare di più e ad aumentare le energie per fare meglio e con rinnovata motivazione. Così mentre il Governo, per la nostra salute, ci imponeva misure restrittive alla circolazione, abbiamo trovato il tempo per mettere a punto un accordo con MoreNews, azienda cuneese che da oltre vent'anni si muove nel complicato, ma esaltante campo dell'online.

Abbiamo cioè accettato di allargare la syndacation avviata da MoreNews affiancandoci con le testate del nostro Alpi Media Group. Di fatto da oggi, ai lettori potremo offrire un maggior numero di notizie e agli inserzionisti pubblicitari una serie di testate attive in diverse province del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria, della Toscana, del Principato di Monaco e della Costa Azzurra.

Siglando una partnership di cooperazione con un'azienda che è oggettivamente ai vertici dell'informazione digitale, per il nostro network Alpi Media Group significa consolidare ulteriormente il percorso di crescita. L' accordo non va ad intaccare l'autonomia societaria e redazionale di Valtellinanews, Resegoneonline, Comolive, Valseriananews e, almeno nelle intenzioni dei promotori, potenzierà i risultati commerciali facendo leva su una più estesa rete di servizi in ambito pubblicitario.

Investire in comunicazione su testate locali, fortemente radicate nel territorio, significa dilatare il mondo dell'informazione e quindi rafforzare la pluralità delle voci che sono il sale della democrazia; consente inoltre di rilanciare la mission proprio di quelle aziende che intendono rimanere sul mercato nonostante le avverse condizioni imposte dalla situazione attuale.

Per coloro che desiderano da subito informazioni per promuoversi in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Toscana attraverso i quotidiani on line delle nuove province, oltre alla già strutturata Valtellinanews, Comolive e Resgoneonline.

Questo l'elenco delle testate aderenti alla syndacation:

Piemonte

Targatocn.it

Lavocedialba.it

Campioni.cn

Lavocediasti.it

Torinoggi.it

Chivassoggi.it

24ovest.it

Piazzapinerolese.it

Grugliasco24.it

Torinosportiva.it

Newsbiella.it

Valsesianotizie.it

Infovercelli24.it

Newsnovara.it

Vconews.it

Ossolanews.it

Liguria

Sanremonews.it

Imperianews.it

Rivierasport.it

Savonanews.it

Svsport.it

Lavocedigenova.it

Valle d'Aosta

Aostacronaca.it

Aostasports.it

Lombardia

Varesenoi.it

Luinonotizie.it

Vigevano24.it

Valtellinanews.it

Resegoneonline.it

Comolive.it

Monaco e Costa Azzurra

Montecarlonews.it

Altre regioni

Quinews.net