All'Unitre di Valmadrera la storia di Brera

Nelle 38 sale si possono tutt’oggi ammirare numerose fra le più grandi opere di artisti della Penisola e stranieri, nella maggior parte dei casi pittoriche.

Il settimo incontro dell’Università della Terza Età “UNI3” di Valmadrera vedrà l’intervento della Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio sul tema “Storia di Brera. La lunga storia della Pinacoteca Nazionale di Brera”.

L’appuntamento è per mercoledì 15 aprile 2023, alle ore 15.00, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. L’incontro è propedeutico alla visita guidata organizzata per il 18 aprile alla Pinacoteca stessa: la guida per i partecipanti all’iniziativa sarà infatti la stessa Prof.ssa Polo D’Ambrosio.

Laura Polo D’Ambrosio è storica dell’arte, laureatasi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, specializzata in arte medievale lombarda; è docente di Storia dell’Arte al Liceo Classico Alessandro Manzoni di Lecco e collabora con pubblicazioni relative alla sua disciplina ed è consulente per l’allestimento di mostre d’arte e del progetto “Capolavoro per Lecco”.

La professoressa illustrerà la storia della Pinacoteca di Brera, l'Accademia di Belle Arti fondata nel 1776 con decreto dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria su impulso dell’allora Governatore Generale della Lombardia Austriaca, il Conte di Firmian.

Nelle 38 sale si possono tutt’oggi ammirare numerose fra le più grandi opere di artisti della Penisola e stranieri, nella maggior parte dei casi pittoriche.

Locandina