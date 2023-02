All'ospedale Manzoni "Musica e cura"

A partire dal 2 marzo una serie di concerti rivolti ai pazienti oncologici dell’Ospedale Manzoni di Lecco e alla cittadinanza

Per il secondo anno consecutivo l’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco sarà sede dell’iniziativa “Musica negli Ospedali”, la rassegna di quattro concerti dedicati ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell'ASST lecchese, aperti anche gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Il progetto, realizzato dai musicisti della Orchestra di Bellagio e del Lago Di Como con la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa, è promosso dall’Associazione Lombardia Musica in collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ed in particolare col Dipartimento Oncologico, con il patrocinio del Comune di Lecco, il contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e ACEL, il partnerariato del Rotary Club Lecco Manzoni ed è inserito nel circuito “Donatori di Musica”.

L’iniziativa prenderà avvio presso l’Ospedale “Alessandro Manzoni” giovedì 2 marzo, a partire dalle ore 18.30, con un omaggio alla musica popolare nella tradizione classica.

Giovedì 16 marzo 2023, ore 18.30, sarà la volta dello spettacolo dedicato ai nomi indimenticabili della musica per il cinema, come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani.

Si prosegue giovedì 30 marzo 2023, ore 18.30, con un programma speciale della Bellagio Festival Orchestra dedicato alle Biblical Songs di Antonín Leopold Dvořák.

Ultimo appuntamento giovedì 20 aprile 2023, ore 18.30, con un omaggio in chiusura alla grande tradizione dei Valzer Viennesi.

Simona Piazza, Vicesindaco di Lecco nonché Assessore alla Cultura

“Ringrazio innanzi tutto i promotori di questa iniziativa speciale per aver reso partecipe il Comune di Lecco in un percorso di eccellenza e specialità. Ho seguito personalmente l'iniziativa svoltasi nella prima edizione 2022 e son rimasta colpita dalla capacità di fare cultura, attraversando la cura, in modo tale da rendere la cultura stessa una cura. L'intero ospedale Manzoni, insieme alle realtà associative del territorio, hanno reso possibile questo percorso, creando un disegno che noi - come Amministrazione - sposiamo in toto, proprio perché rappresenta la nostra volontà di agire nel sociale, facendo cultura e prendendoci cura di chi ha bisogno di noi e del nostro supporto. Siamo lieti di questa seconda edizione che, naturalmente, confermiamo nel nostro patrocinio, certi di aiutare a diffondere sul territorio una iniziativa di qualità e di solidarietà umana concreta”.

Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco

“Siamo lieti di ospitare, anche quest’anno, l’iniziativa Musica negli Ospedali che ha riscosso un notevole successo nell’edizione precedente. La nostra azienda crede nell’importanza delle umanizzazioni delle cure, come ho avuto più volte occasione di sottolineare. Ringrazio vivamente tutti i partner che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa”.

Antonio Ardizzoia, Direttore Dipartimento Area Oncologica ASST Lecco

“Sono molto soddisfatto della iniziativa del 2022 e sulla possibilità di ripeterla anche quest’anno. È una iniziativa rivolta alle persone che stanno percorrendo un percorso di malattia tumorale che sottolinea ancora una volta l’importanza del prendersi cura dei malati a 360°. Esistono ormai numerose iniziative ed esperienze sull’importanza della musica in situazioni ad alto impatto emotivo e fisico come le malattie oncologiche. Dopo l’esperienza dell’anno scorso resto fermamente convinto che la musica unita alla scienza, possa contribuire in modo efficace ad alleviare le cure dei pazienti oncologici. I concerti hanno avuto ritorni molto positivi da parte dei partecipanti in particolar modo dai malati e dai loro familiari. Da parte mia un grazie di cuore a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa”.

Maestro Rossella Spinosa, direttore artistico “Musica negli Ospedali”

“Tengo a sottolineare che tutte le idee e le intenzioni si trasformano in realtà solo quando si genera una vera solidarietà umana. E così è stato per questo progetto grazie all’entusiasmo del Dottor Antonio Ardizzoia, Direttore del Dipartimento di Oncologia, alla solerzia del Dottor Giovanni Bartoli, Presidente del Club Rotary Lecco Manzoni, alla disponibilità dell’Assessore e Vicesindaco Simona Piazza, sempre attenta e sensibile al nostro territorio. È con tutti loro che nasce finalmente a Lecco la nuova sezione di Donatori di Musica. È un passo importante e di valore umano e culturale insieme”.

Giovanni Bartoli, Presidente del Rotary Club Lecco Manzoni

“Questo progetto, riproposto visto il grande successo del precedente anno, incarna nel pieno i valori e l’impegno del Rotary verso il duplice canale della sanità e della cultura; due gambe assolutamente fondamentali per l’impegno rotariano. Il nostro auspicio è che presto questo progetto, con l’aiuto del Distretto, possa allargare i suoi confini ad altre realtà ospedaliere della Lombardia”.