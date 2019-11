Alessandro Melis: resilienza e creatività come strumenti di sopravvivenza e cambiamento

Architetto e curatore del Padiglione Italia alla prossima Biennale di Architettura di Venezia, è giunto a Lecco nell’ambito delle iniziative del 25° Anniversario della fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco

All’università inglese di Portsmouth dove insegna, Alessandro Melis sta portando avanti studi sull’innovazione tecnologica nella progettazione climatica e ambientale e sul riciclo della plastica, in qualità di direttore del Cluster for Sustainable Cities, un centro di ricerca sperimentale internazionale.



Architetto e curatore del Padiglione Italia alla prossima Biennale di Architettura di Venezia, è giunto a Lecco nell’ambito delle iniziative del 25° Anniversario della fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco, dove ha spiegato quali idee guidano i percorsi di ricerca dei team che lui dirige.

Melis è una delle illustri voci che la presidente dell’Ordine Giulia Torregrossa, assieme al Consiglio direttivo, hanno voluto sentire e portare in città per riflettere sul nuovo determinante ruolo dell’architetto.

Uno dei concetti driver riguarda la resilienza radicale, che cos'è, ce lo spiega?

“La Resilienza è la capacità di adattamento ai cambiamenti, lo osserviamo nella sua accezione biologica. Nell’evoluzione di una specie vivente si nota lo sviluppo di organi e strutture ridondanti, alcune apparentemente inutili, che invece all’improvviso diventano vincenti quando si presenta una crisi. Alcune funzioni, ad esempio, possono virare verso nuove utilità garantendo così maggiori possibilità di sopravvivenza. Questa è la Resilienza”.

Perché l’associa all'attività dell'architetto?

"La professione oggi gioca un ruolo importante sul piano dell’innovazione e del cambiamento, mi arrischio a dire quasi pari a quello espresso dalla politica e dall’industria. In sede di progettazione la scelta delle forme, dei materiali e delle soluzioni risulta essere terribilmente impattante per il funzionamento e l’equilibrio di un territorio”.

Uno dei temi molto sentiti è la sostenibilità ma non tutti sono d’accordo che stiamo arrivando a un punto di non ritorno, in cui anche la specie umana diventa a rischio.

“In realtà, ci troviamo di fronte all’equazione impossibile: nei prossimi anni è previsto l'aumento del 20% della popolazione, di conseguenza sarà necessario l’aumento della produzione di cibo del 20% , a fronte però di una diminuzione del 20% di terreno produttivo disponibile. Ne deriva l’impossibilità di una previsione ottimistica”.

Come uscirne?

“Ci può venire in aiuto il pensiero associativo, strettamente legato alla creatività, in grado di attivare un sistema di connessioni e ridondanze tra i diversi campi della conoscenza. Significa superare la visione lineare del sapere per giungere alla scoperta di nuove strade e possibilità. Il pensiero associativo realizza una sintesi dei saperi per produrre una visione inedita e innovativa”.

Non è semplice staccarsi dal sapere lineare, si rischia sempre di prendere paura davanti alla discontinuità.

“Dobbiamo rivolgerci alle nuove generazioni e insegnare loro che creatività e multidisciplinarietà sono le parole chiave per trovare nuove soluzioni ai nuovi problemi attuali”.

E riguardo al Padiglione Italia del 2020?

“I contenuti dell’installazione sono ancora riservatissimi, almeno fino a febbraio quando ci sarà una conferenza stampa ufficiale. Il tema sarà quello delle comunità resilienti, che come detto è abbastanza cruciale in questo momento storico”.