Al via Trofeo Coni edizione estiva

Giovedì 21 settembre, prenderà il via il “Trofeo Coni – edizione estiva”, manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD), iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate alle FSN e DSA.

La missione del Trofeo CONI è quella di promuoverà l’attività sportiva tra i giovani, grazie alla sinergia di tutto il sistema sportivo e associazionistico. Quest’anno è giunto alla sua edizione estiva numero otto che si disputerà dal 21 al 24 settembre sulla Costa Jonica della Basilicata.

La delegazione lombarda (classificatasi seconda nella scorsa edizione) sarà presente con: 36 tra FSN e DSA, 39 discipline praticate, 194 atleti tra i 10 e 14 anni, 55 accompagnatori federali, 2 accompagnatori CONI Lombardia. Partenza mercoledì 20 settembre, alle ore 22, dal Palazzo delle Federazioni CONI di Milano, via Piranesi 46.

Queste le parole di augurio del Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, nonché Delegato Coni per la provincia di Bergamo, Lara Magoni:

“Ci sono emozioni ed esperienze che solo lo sport sa regalare. Il Trofeo CONI rappresenta l’eccellenza per giovani atleti e atlete, permette di misurarsi e confrontarsi a livello nazionale. Una competizione ricca di sfide e amicizia, gare e condivisione, il tutto all’insegna della passione per lo sport. Auguro ai nostri piccoli grandi atleti e atlete lombardi di vivere questa bellissima esperienza con uno spirito positivo, che possa consentire loro di divertirsi e dar voce all’entusiasmo per le loro discipline. Sono certa che tutti i giovani che vi prenderanno parte, oltre alle medaglie per i più bravi, porteranno a casa il ricordo di un’esperienza unica e molto formativa. Auguri di cuore: che siano giorni ricchi di sport e sorrisi. In bocca al lupo a tutti”.