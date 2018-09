Al Plenatario di Lecco una serata dedicata alla grandi domande sull'Universo

Venerdì 21 settembre serata condotta da Loris Lazzati. Inizio alle ore 21

Qual è il posto della Terra, e dell’Uomo che la abita, nell’Universo? Come è fatto, da dove viene e dove va tutto ciò che esiste? L’astronomia ha cercato per millenni di dare un risposta a queste domande supreme. L’avventura della cosmologia, la branca dell’astronomia che studia l’Universo nel suo complesso, è una delle più grandi sfide dell’intelletto umano.

Dalle prime sintesi razionali dei filosofi ionici, attraverso due millenni di geocentrismo, fino alla rivoluzione copernicana, alla nuova scienza di Galileo e Keplero, e ancora alle prime indagini sulla struttura della Via Lattea fino a giungere a Hubble e alle recentissime scoperte cosmologiche, ci si è avvicinati sempre più a risposte convincenti su quesiti così poderosi.

Questa fantastica cavalcata dell’intelletto umano sarà al centro della serata di venerdì 21 settembre al Planetario di Lecco, condotta da Loris Lazzati. Inizio alle ore 21, ingresso 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto per under 18, over 65, residenti a Lecco, iscritti Fai, Touring Club e gruppo Deep Space).