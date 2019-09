Al Monastero del Lavello degustazioni di vini e lotta ai tumori

L'intero ricavato verrà devoluto all’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mielomi

Domenica 8 settembre al Monastero del Lavello di Calolziocorte AIS (Associazione Italiana Sommelier) Lecco organizza un percorso solidale di degustazione vini il cui intero ricavato verrà devoluto all’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mielomi.

Per l'intera giornata il monastero del Lavello si trasformerà in una vetrina di cantine e produttori da ogni parte d'Italia, con uno spazio dedicato in particolare alle eccellenze gastronomiche lariane. Un percorso di degustazione tra i i chiostri dell'antico convento, alla presenza di alcuni tra i migliori sommelier d'Italia.

Il progeamma prevede anche due Masterclass e una conferenza dal titolo: “L’importanza della ricerca clinica nei tumori e l’impegno di AIL sul territorio”.

L'iniziativa è organizzata da Ais in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Calolziocorte e Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello. L'intero ricavato verrà devoluto all’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mielomi e sarà finalizzato al progetto per l’attivazione di una borsa di studio per finanziare un Data Manager afferente all'oncologia medica dell'Asst di Lecco (per maggiori informazioni www.aislombardia.it)

IL PROGRAMMA

Ingresso euro 25,00, comprensivo di calice. Contributo minimo da pagarsi in loco

Dalle ore 10.30

Registrazione e accoglienza partecipanti distribuzione calici

Dalle 10.30 alle 20.00

Percorso solidale di degustazione vini

Dalle 11.30 alle 12.30

Masterclass (max 30 posti - solo su prenotazione – euro 30,00)

“Bianco che più bianco non si può”

Chi ha detto che i vini bianchi si apprezzano solo da giovani?

Degustazione guidata di 4 vini bianchi condotta da Luisito Perazzo – miglior sommelier d’Italia AIS nel 2005.

Dalle 15.30 alle 16.30

Masterclass (max 30 posti - solo su prenotazione – euro 30,00)

“Rosso di una notte di mezza estate”

Chi ha detto che i vini rossi non sono piacevoli a bersi anche d’estate?

Degustazione guidata di 4 vini rossi condotta da Nicola Bonera – Miglior Sommelier AIS d’Italia nel 2010.

Ore 17.00

Conferenza sul tema:

“L’importanza della ricerca clinica nei tumori e l’impegno di AIL sul territorio”

Partecipano alla Conferenza

Antonio Ardizzola – Primario Reparto Oncologico Ospedale Manzoni di Lecco

Carlo Nava - Presidente AIL Lecco Onlus

Marco Ghezzi - Sindaco Comune di Calolziocorte

Cristina Valsecchi – Assessore Turismo ed Eventi Comune di Calolziocorte

Alessandro Caccia – Vice Presidente AIS Lombardia

Per prenotazioni Masteclass: rossella.ronzoni@aislombardia.it oppure eventi@aislecco.it

a mezzo bonifico bancario intestato a:

Delegazione AIS LECCO - IBAN: IT65X 05696 01612 00000 9620X74

Causale: Cognome e nome + Masterclass scelta

N.B.: La prenotazione è obbligatoria e impegnativa.