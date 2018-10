Al Bione di Lecco l'ottava edizione di Nuotabile

Hanno aderito ben 14 squadre, associazioni, team presenti sul nostro territorio e uno proveniente dalla vicina Svizzera.

Nel pomeriggio di domenica 11 novembre 2018, presso la piscina del Centro Sportivo al Bione di Lecco, si svolgerà l' 8^ edizione di “Nuotabile”, un meeting di nuoto per atleti diversamente abili e normodotati, organizzata dal CSI di Lecco, ASD OLTRETUTTO 97, ASD TUTTI INSIEME, POLISPORTIVA MANDELLO progetto Arcobaleno e Special Olympics Italia Team Lombardia.

Alla manifestazione che ha riscontrato grande successo nelle edizioni precedenti, hanno aderito ben 14 squadre, associazioni, team presenti sul nostro territorio e uno proveniente dalla vicina Svizzera.

Sarà un pomeriggio all’insegna non solo dello sport, inteso come semplice movimento o competizione, ma come strumento per abbattere le barriere ideologiche e culturali, che ancora oggi separano il mondo degli atleti diversamente abili, dagli atleti normodotati.

Nuotiamo insieme, questa è la vera novità e la vera sfida che vede coinvolti, non solo gli organizzatori dell’evento, ma tutti i partecipanti. Oltre agli atleti diversamente abili, scenderanno in acqua al loro fianco: volontari, studenti, parenti e amici che, in un clima di puro divertimento si sfideranno in batterie “unificate”.

Lo sport diventa collante di due mondi solo apparentemente agli antipodi fra loro, ma in realtà uguali per condivisione di valori, rispetto delle regole e capacità di saper fare!

Lo sport aiuta a superare le differenze, siano esse culturali, linguistiche o sociali, e favorisce il dialogo, l’accoglienza e la sana amicizia.