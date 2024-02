Agricoltura, Fidanza (FdI): affermazione Conservatori alle Europee rafforzerà impegno Lollobrigida

Per dare ancora più forza a questo cambio di approccio è necessario che alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno si affermino le forze conservatrici di centrodestra, le uniche in grado di bilanciare la giusta ricerca di maggiore sostenibilità ambientale con l’attenzione alla tenuta e alla competitività economica delle nostre imprese

“La visita del Ministro Lollobrigida in Regione Lombardia e l’incontro con le associazioni agricole invitate dall’Assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi hanno confermato ancora una volta l’impegno personale del Ministro e del governo tutto a sostegno di un settore fondamentale per la nostra economia. Gli interventi adottati a livello nazionale e il costante impegno sui tavoli europei per riorientare le politiche agricole e ambientali non più contro ma a favore degli agricoltori sono stati unanimemente riconosciuti e apprezzati. Per dare ancora più forza a questo cambio di approccio è necessario che alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno si affermino le forze conservatrici di centrodestra, le uniche in grado di bilanciare la giusta ricerca di maggiore sostenibilità ambientale con l’attenzione alla tenuta e alla competitività economica delle nostre imprese.” È quanto ha dichiarato il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, a margine della visita in Regione Lombardia del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.