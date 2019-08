Affluenza record a "Sagra delle sagre"

Affluenza alla Sagra delle Sagre ha superato le 100 mila presenze, grazie alle ottime condizioni meteorologiche e ad un’offerta di esposizioni giudicata molto interessante dal pubblico.

Giovedì sera 15 Agosto, sul palco della kermesse valsassinese si è esibito il gruppo Gian Spada Band, formato dall’ unione di due cantanti (Gian e Emy) e di tre musicisti (Anto, Giò e Tan), che hanno proposto un repertorio molto vasto, comprendente liscio, balli di gruppo, latino americano, musica anni ’60 e ’70.

Venerdì 16 Agosto, alle ore 21:00, è attesa l’esibizione di Surfin’ Claire and The Whisky Rockers, una band rockabilly/rock’n'roll che suona i più grandi successi degli anni ’50. Miss Surfin’Claire, con la sua voce accattivante, al timone dei suoi Whisky Rockers, coinvolgerà il pubblico in un vero spettacolo.

Sabato 17 Agosto, proseguiranno i laboratori didattici per bambini presso lo stand di Silea S.p.A., dedicati alla costruzione di colorate casette per uccellini e mini baite con tetrapak e altri rifiuti (dalle 10:00 alle 13:00), alla realizzazione di quadri natura ecologici (dalle 14:30 alle 16:30) e alla realizzazione di originali gufi portafortuna con vari materiali di recupero (dalle 16:30 alle 18:30).

Nella serata di sabato il gruppo Cherry Pie darà vita al proprio show, che risulta essere particolarmente atteso, siccome la band si ispira al rock anni 70 e riprende i grandi successi di quel periodo d’oro della musica, dai Led Zeppelin ai Beatles, dai Cream, a Jimi Hendrix, dai Creedence Clearwater Revival ai Deep Purple.

La promozione del territorio continua nello stand istituzionale di Ersaf (Regione Lombardia), Provincia e rete imprese Montagne Lago di Como, ma anche sulla pagina facebook della Sagra, che invitiamo tutti a visitare.

Si ricorda che la 54^ edizione della Sagra delle Sagre si chiuderà domenica 18 Agosto con il tradizionale spettacolo pirotecnico e con l’estrazione dei premi della lotteria, organizzata dalla Parrocchia di Introbio per coprire le spese di ristrutturazione del Rifugio-Santuario della Madonna della Neve in Val Biandino.