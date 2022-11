Accordo "Arest" rilancio per il comparto turistico

Prevede interventi per la valorizzazione in chiave turistica di San Pellegrino Terme (BG

"Un progetto di grande valore che rilancerà ulteriormente l'attrattività turistica di un Comune, San Pellegrino Terme, già divenuto una località di richiamo internazionale, in grado di rappresentare l'Italia nel mondo". Così l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, ha commentato la sottoscrizione, da parte dell'assessore Guidesi, dell'Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (Arest) che prevede interventi per la valorizzazione in chiave turistica di San Pellegrino Terme (BG). "Regione Lombardia - ha proseguito l'assessore Magoni - crede fortemente nel potenziale di questo territorio, che merita di essere ulteriormente valorizzato. Posso dirmi orgogliosa dell'accordo di rilancio economico che darà un nuovo slancio a questa Valle e attirerà migliaia di turisti sul territorio. Quando le istituzioni e gli enti locali collaborano tra loro, in unione con l'azione privata, i risultati non possono che essere positivi".