"Accarezzare il conflitto: adulti e bambini/e nelle situazioni di difficoltà e separazione"

Serata interessante e ricca di contenuti quella svoltasi lunedì 19 marzo presso la Sala dell’Oratorio di Foppenico di Calolzio, all’interno della rassegna “I lunedì della Famiglia” organizzata dal Vicariato Valle San Martino in collaborazione con Generazione Famiglia Lecco e Diesse Lombardia.

I relatori intervenuti hanno affrontato il delicato argomento riferito agli effetti che scaturiscono a seguito di una separazione sia sui figli che sui genitori.

L’avv. Guglielmana ha spiegato, da un punto di vista giuridico, l’evoluzione dei diritti dei figli meritevoli di tutela, sino al concetto della bigenitorialità ove il diritto del minore è mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.

La conflittualità che a volte fra questi scaturisce, e la mancata capacità genitoriale, può incidere sul l’affido dei figli, che non sempre può rientrare nella regolarità di un affido condiviso.

Vari sono stati gli esempi di situazioni estreme dove la responsabilità genitoriale viene affidata a terzi. Il metodo indicato per stemperare la conflittualità e favorire sempre i minori, riguarda la mediazione.

La dott.sa Scaccabarozzi ha spiegato, da un punto di vista psicologico e alla luce della personale esperienza in qualità di psicologa e consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Lecco, come sia fondamentale, soprattutto in queste situazioni, accompagnare i figli, rassicurandoli "che mamma e papà ci saranno sempre” e che il cambiamento che dovranno affrontare non li deve preoccupare, perché saranno sempre “al primo posto".

Il prossimo ed ultimo incontro della rassegna si terrà:

Lunedì 23 aprile 2018 a Rossino di Calolziocorte - "Educare alla fede". Relatore lo psicologo don Giuseppe Belotti direttore del Centro il Conventino di Bergamo.