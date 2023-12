Abbattimento barriere architettoniche

Zamperini FDI): "Da Regione grande attenzione per le risorse con disabilità, importanti risorse per migliorare la loro qualità di vita"

Ammontano a 10.340.648 euro i fondi che Regione Lombardia assegna ai Comuni lombardi che hanno segnalato bisogni legati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Alla Provincia di Lecco finanziati 461.911 euro dei quali beneficeranno 38 Comuni. È quanto stabilisce una delibera della Giunta approvata su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Le risorse sono destinate ai Comuni che hanno comunicato i rispettivi fabbisogni a Regione Lombardia che, una volta terminata la fase istruttoria, destina alle singole amministrazioni locali le cifre indicate. L'assessorato è pronto a incrementare le risorse nel caso in cui il finanziamento previsto non fosse sufficiente a soddisfare tutto l'ammontare delle richieste. Sono poi i Comuni a liquidare il contributo ai cittadini e a verificare i requisiti di ammissibilità delle richieste e la cumulabilità dei contributi richiesti.

Sull’argomento è intervenuto il Consigliere Regionale Lecchese, Giacomo Zamperini, membro della IX Commissione “Sostenibilità sociale, casa e famiglia” di Regione Lombardia.

«Regione Lombardia si dimostra ancora una volta attenta alle persone con disabilità, e questa volta lo fa attraverso una misura che seppur contenuta, andrà ad incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone che hanno avanzato le richieste e di conseguenza sul benessere dell’intera comunità. Tengo molto a ringraziare per l’attenzione riservata alla Provincia di Lecco, l’Assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, con il quale ho da tempo impostato un lavoro condiviso sulle questioni prioritarie per il nostro territorio. Lo ribadisco con forza e questa misura da un’ulteriore conferma alle mie parole; In Lombardia nessuno resta solo!» Ha concluso il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini.

Di seguito la ripartizione dei finanziamenti per i comuni della Provincia di Lecco.