A Sirtori la salute scende in piazza

La salute scende in piazza. E lo fa per trasmettere alcune nozioni di base di educazione alimentare. Avverrà a Sirtori dove sabato 27 maggio dalle 9.30 alle 11.30 la sede della scuola primaria "Modesto Negri" di via Pineta ospiterà l'iniziativa "Salute in piazza".

"Questo incontro - spiegano comune e Punto Ristorazione promotori dell'appuntamento - grazie a numerosi suggerimenti darà la possibilità di approfondire tematiche di corretta alimentazione con l'ausillio anche della proiezione di slide, intervallate da brevi spot e filmati, link con fonti scientifiche che indurranno a riflettere e persino divertire".

La conferenza sarà seguita da una dimostrazione illustrata sul come preparare alcune ricette all'insegna della salubrità. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 25 maggio inviando una email a tributi@comune.sirtori.lc.it. L'appuntamento sarà condotto da Rossana Madaschi, nutrizionista e docente di scienza dell'alimentazione e merceologia agli Istituti alberghieri di Bergamo e provincia. (Cri.Com.)