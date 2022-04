A Mariano Comense i consigli per picnic e grigliate del 1° Maggio

Sarà distribuito il vademecum di Coldiretti Como Lecco con i consigli per la grigliata perfetta Festa in tutta la Lombardia da Sondrio a Pavia, da Induno Olona a Volta Mantovana

Picnic all’aria aperta nel weekend del primo maggio con l’iniziativa della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica dove verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente.

L’appuntamento per chi vuole organizzare scampagnate e pranzi al sacco per il weekend della Festa dei Lavoratori è nei mercati contadini di Campagna Amica della Lombardia a partire da sabato 30 aprile dalle ore 9.30 da Milano in via Friuli 10/A: al farmers’ market di Porta Romana sarà allestita un’esposizione con le diverse proposte contadine per un picnic tradizionale, vegetariano o dolce.

Un calendario fitto che coinvolge anche il nord Lombardia e il comprensorio lariano: consigli, vademecum e kit per la grigliata perfetta saranno protagonisti domani a Mariano Comense (Como) presso il mercato agricolo in Porta Spinola con orario mattutino; inoltre a Induno Olona (Varese) presso il mercato aperto presso il rione San Cassiano e a Colorina (Sondrio) nello spazio dei produttori agricoli di Campagna Amica presenti alla fiera zootecnica “AgriValtellina”,

Sempre sabato 30 aprile, appuntamenti anche nei mercati coperti di Campagna Amica a Sondrio (presso il mercato coperto di Piazzale Bertacchi, fronte stazione) e Brescia, con assaggi e idee per le agri-scampagnate. Degustazioni in programma anche a Pavia nei farmers’ market di piazza del Carmine e di via Pastrengo e a Volta Mantovana (Mantova) in occasione della mostra nazionale dei vini passiti e da meditazione.

Domenica 1 maggio, invece, appuntamento a Bergamo in città alta con i consigli dei produttori Coldiretti e a Sospiro (Cremona) con la possibilità di degustare i prodotti degli agricoltori per un agri-aperitivo al mercato e di richiedere il cestino per il picnic a Km zero. A Colorina, infine, prosegue AgriValtellina per il secondo giorno consecutivo.