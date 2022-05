A Mandello arriva la scrittrice Sabrina Grementieri

Nuovo evento di Leggermente 2022 in collaborazione con il Festival della Letteratura al centro un libro sulla tragedia della nave Concordia

Terminati i nove giorni centrali della rassegna, Leggermente 2022 continua con le proposte destinate al pubblico. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 19 maggio alle ore 18 presso l'Enoteca Comini di Mandello del Lario, con Sabrina Grementieri che presenterà il libro "La notte della Concordia" (Rizzoli), scritto insieme a Mario Pellegrini: l'incontro è organizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura di Mandello (come successo, ad esempio, per l'evento dell'8 maggio con Pietro Grasso, ndr). Nel libro vengono ricostruite le ore frenetiche trascorse nel tentativo di mettere in salvo più persone possibili ed evitare una tragedia ancora più terribile di quella avvenuta.

Grazie al racconto dei due autori veniamo portati nei corridoi e sui ponti della Concordia, vivendo in presa diretta gli attimi più drammatici, e incontriamo diversi eroi di quella notte, persone che hanno messo a repentaglio la propria vita per gli altri e che Pellegrini e Grementieri hanno rintracciato, per raccontare anche le loro storie. "La notte della Concordia" non è un libro alla ricerca di colpevoli: al centro ci sono le persone comuni che in quella notte del gennaio 2012 furono capaci di tirare fuori il proprio coraggio e di fare la differenza.

Nelle prossime settimane sono in programma altri due eventi di Leggermente sempre a Mandello e sempre in collaborazione con il Festival della Letteratura: il 25 maggio sarà ospite Massimo Polidoro, mentre il 27 toccherà a Marco Marsullo.

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla collaborazione della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco, dell'Ufficio Scolastico Provinciale e de La Nostra Famiglia.

