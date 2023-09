A Librixia tutto pronto allo stand di Anvgd

La manifestazione libraria "Librixia" iniziata venerdì 23 Settembre a Brescia, quest’anno tra gli stand vedrà la presenza dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

La manifestazione è un festival letterario e culturale nato dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e Comune di Brescia.

Si tratta di un’esposizione di nove giorni continui (dalle ore 10:00 alle ore 20:00, sabato 10:00-22:00 – Piazza della Vittoria) da sabato 23 settembre a domenica 1° ottobre prossimi, del meglio dell’editoria sul Confine Orientale.

L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, attraverso il Comitato di Bergamo e la Delegazione di Brescia e le loro presidenti Elena Depetroni e Laura Busecchian e la fattiva collaborazione dei comitati lombardi, veneti, di Roma e dell’Abruzzo, alternerà presso lo stand uomini e donne che, con la loro passione e il loro entusiasmo, illustreranno al pubblico il variegato mondo culturale rappresentato nell’editoria di ben nove associazioni della diaspora adriatica che siedono al Tavolo di Lavoro con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Associazione Dalmati Italiani nel Mondo – Libero Comune di Zara in Esilio, Associazione delle Comunità Istriane, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo – Libero Comune di Fiume in Esilio, Associazione Italiani di Pola e dell’Istria – Libero Comune di Pola in Esilio, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Coordinamento Adriatico, FederEsuli, Società di Studi Fiumani, Unione degli Istriani) che hanno voluto dare il loro preziosissimo contributo con volumi, fascicoli e rassegne di altissimo valore.