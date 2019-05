A Lecco il Rito Ambrosiano di Roberto Maroni

L'ex Governatore lombardo ed ex Ministro in città per presentare il libro in cui racconta la sua esperienza amministrativa.

Il parallelismo tra le esperienze maturate a Roma da Ministro in tre governi Berlusconi e a Milano come Governatore della Lombardia è il contenuto del libro “Il rito ambrosiano. Per una politica della concretezza” in cui Roberto Maroni traccia un bilancio di 25 anni di esperienza amministrativa. Attualmente fuori dall'agone politico, Maroni è stato oggi a Lecco per la presentazione della sua opera, non sottraendosi anche ad alcune valutazioni sull'attuale situazione politica.

«Il rito ambrosiano – ha spiegato – è il nostro modo di vivere: concreto, coraggioso, basato sulla condivisione e sulla carità. Le persone lombarde apprezzano le cose concrete, non le chiacchiere. Sono orgoglioso di vivere in un posto dove il rapporto personale si fonda su questi principi, al di là delle differenze. Con il sindaco di Milano Sala, interista e del Pd, abbiamo fatto l'Expo perché era importante per tutti e Milano è diventata una capitale mondiale».

Il rito romano per Maroni è autoreferenzialità: «Non è poca voglia di lavorare o essere sfaticati, ma un altro modo di concepire il rapporto pubblico e privato. L'autoreferenzialità del dirigente che deve arrivare al lavoro dopo il dipendente per far capire chi comanda. Io ho cercato di scardinare questa situazione senza andare allo scontro perché per ogni decreto legge che tu firmi da Ministro ce ne sono 60 attutativi che devono firmare loro. O lo capisci o non vai da nessuna parte. Nel rito romano si fa prevalere la complessità così che un ministro non possa fare da solo ma debba rivolgersi ai funzionari. Alla fine mi hanno apprezzato perché hanno capito che non ero lì per sostituirli con uomini miei, ma valorizzavo competenze e impegno».

Inevitabile chiedere a Maroni un'opinione sull'attuale situazione politica: «Il Governo sta facendo molto bene, ma non sulle questioni economiche. Il mondo delle imprese chiede infrastrutture, riduzione delle tasse e che si dia attuazione all'autonomia, c'è una vera e propria questione settentrionale che non va trascurata. Quando si è deciso di togliere il Nord dal nome del partito e di lasciare il colore vedere non ero favorevole per questioni affettive. Lo abbiamo accettato con concretezza, pensando ci rafforzasse, ma non possiamo aspettare l'autonomia per sempre».

Maroni chiede che venga portato al voto del Parlamento l'accordo sottoscritto un anno fa da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna con il Governo Gentiloni: «Si tratta solo di volontà politica, non ci sono problemi tecnici. Nell'accordo firmato si dice da quale materie partire, ma soprattutto si dice con quali criteri finanziarla. C'è un contratto, un accordo, che deve passare in Parlamento con una maggioranza qualificata e avevamo raggiunto l'intesa con il Governo che venisse votato come un trattato internazionale: non modificandolo, ma approvandolo o no. Il sistema di finanziamento era basato su tre criteri: costo storico, costi standard e compartecipazione al gettito di uno o più erariali pagati in regione».

Secondo i calcoli di Maroni con i costi standard la Lombardia avrebbe a disposizione 8 miliardi in più rispetto ai 25 del bilancio, mentre la compartecipazione al gettito spingerebbe le Regioni a fare aumentare il Pil, cioè non usando le risorse per la spesa ma per gli investimenti.

Maroni non si sbilancia invece su un suo ritorno alla politica: «Non critico la nomina a Ministro di chi non ha competenze, ma chi arriva a questo incarico deve studiare e saper ascoltare. Anche io, dopo un anno di assessore alla viabilità al comune di Varese, sono diventato vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno senza esperienza. Ascoltare è invece una cosa che non fa Di Maio, che ha fatto il decreto Dignità senza dialogare con le imprese, rendendo più difficile assumere. L'unica convinzione che ho è che nella prossima Primavera torneremo a votare e sarà una sfida tra Lega e 5 Stelle».

Infine uno sguardo alle sfide future: «Spero che Fontana non sottovaluti l'Eusalp, cioè la macroregione alpina. La Lombardia quest'anno ha la presidenza e deve valorizzarla per le importanti ricadute che può avere».