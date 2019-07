A Colico alla scoperta della bellezza insieme alle imprese a valore artigiano

Un percorso a tappe che si snoderà tra il centro storico e il lago, lungo il quale i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare e toccare con mano il lavoro delle imprese artigiane.

L’Alto Lago si tinge di rosa con il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco.



Giovedì 11 luglio dalle 9.00 alle 21.00, nella splendida cornice del Comune di Colico, imprenditrici, imprenditori, ma anche cittadini e turisti, potranno vivere un’esperienza unica alla scoperta delle eccellenze artigianali locali. Un percorso a tappe che si snoderà tra il centro storico e il lago, lungo il quale i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare e toccare con mano il lavoro delle imprese artigiane.

Si partirà dalla sede territoriale di Confartigianato Imprese Lecco (via Nazionale 91) per il ritiro del pass gratuito. In sede, oltre a conoscere i servizi offerti dall’Associazione, sarà possibile avere la consulenza dei nostri esperti in telefonia e privacy (su appuntamento). Da lì si parte per il viaggio sensoriale che ci porterà alla “Bottega del Pane” per una degustazione guidata del pane della salute, preparato al momento con ingredienti naturali. Ad aspettare i visitatori, anche la fiorista Teresina Masolini con un omaggio floreale e altre sorprese, il salone beauty “Hair Point Lococciolo” che offrirà ai partecipanti una piega omaggio, mentre una visagista sarà a disposizione per trattamenti a costi convenzionati. Spazio poi alla moda, con il negozio “Abbigliamento Lolita”, con promozioni ad hoc e la presenza della personal shopper Chiara Sironi con i suoi consigli per un look personalizzato. Il tutto accompagnato da una degustazione gratuita di vino a cura della casa vinicola Bianchi Bazzi. Ma non si può essere a Colico senza godere dello scenario mozzafiato regalato dal lago. Ecco quindi la possibilità di un’escursione in barca con “ComoLake”. E quando sale la voglia di aperitivo, sul lungolago troverete le birre del “Birrificio Du Lac” e una proposta gastronomica insolita, la degustazione di fiori commestibili dell’innovativa impresa “I Fiori di Hortives”. E per i più piccoli, un divertente gioco in 3D ideato da Ancos “L’Italia e gli ortaggi”.

“L’evento di Colico – commenta Elena Ghezzi, presidente Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco e Lombardia – ha come obiettivo quello di dimostrare che è possibile per le piccole imprese lavorare in rete per esaltare il valore artigiano che rappresentano. Vogliamo inoltre valorizzare e incentivare l’imprenditoria femminile, sempre più in grado di superare la differenza di genere con l’avvio di attività storicamente ad appannaggio maschile e di innovare attraverso la nascita di nuove professioni legate alle nuove tecnologie e al web. Infine un’attenzione particolare al territorio su cui insistono le imprese artigiane, con un occhio di riguardo alla bellezza e alla cura sia delle persone che dell’ambiente, sensibilità tipica delle donne che dall’ambito personale viene trasferita nel contesto lavorativo”.

“Siamo soddisfatti dell’adesione delle imprese artigiane di Colico a questa iniziativa – aggiunge Matilde Petracca, responsabile del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco – Non è affatto scontato, paradossalmente proprio in un territorio piccolo, che si riesca a creare un gruppo di lavoro per un evento di questa portata. Ma in questo sta il valore della nostra Associazione, che è in grado di fare rete e sviluppare strumenti di marketing e business per le aziende associate. Valore aggiunto, il fatto che a partecipare siano tutte aziende a conduzione femminile. Ci auguriamo che possano nascere future collaborazioni tra imprenditrici per promuovere sempre più un territorio ricco di eccellenze”.

“Un plauso a questa iniziativa promossa dalle nostre donne imprenditrici – conclude Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco – che sono state in grado di creare una squadra determinata a far conoscere non solo le singole attività , ma un valore di forte attaccamento al proprio territorio. Confartigianato Imprese Lecco, con le sue sette sedi territoriali vuole essere sempre vicina agli imprenditori e rispondere ai loro bisogni in modo capillare”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Colico.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Inizio della manifestazione, ore 9.00: apertura iscrizioni, consegna pass gratuito presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco, via Nazionale 91 Colico.

Consulenza gratuita telefonica per aziende (Vodafone, su appuntamento, dalle 9 alle 18, sede Confartigianato Colico)

Consulenza Privacy per aziende (su appuntamento, dalle 9.30 alle 18, sede Confartigianato Colico)

LA BOTTEGA DEL PANE: degustazione guidata del Pane della Salute e della Bisciola (8.30/13.00 – 16.00/19.00)

MASOLINI TERESINA FIORISTA: omaggio braccialetto floreale, sconto 10% su fiori e piante, 20% su oggettistica (8.45/12.00- 15.00/19.00)

HAIR POINT LOCOCCIOLO: piega omaggio e visagista a costo convenzionato (trattamenti da € 15,00 - € 30,00), (9.00 -18.00)

ABBIGLIAMENTO LOLITA: sconto 15% sulle nuove collezioni autunno/inverno (9.30/12.00 – 16.00/19.00)

Nel pomeriggio consulenza d’immagine gratuita a cura di Chiara Sironi, personal shopper e degustazione gratuita di vino della Casa Vinicola Bianchi Bazzi

COMOLAKE: sconti su noleggio di barche elettriche e bici elettriche con set fotografico e brindisi. Voucher sconto per il noleggio (9.00/ 21.00)

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO: gazebo informativo in piazza Garibaldi alla presenza del direttivo del Movimento Donne Impresa (16.00/21.00)

DULAC: degustazione di birra alla spina e vendita promozionale di birra artigianale (in piazza Garibaldi dalle 17.00 alle 21.00)

I FIORI DI HORTIVES: degustazione e vendita promozionale di fiori commestibili (in piazza Garibaldi dalle 17.00 alle 21.00)

ANCOS: L’Italia e gli ortaggi, gioco in 3D (16.00/21.00), piazza Garibaldi).